Медовый спас 14 августа 2025: что можно и нельзя делать

Медовый Спас православные отмечают 14 августа. Это древний праздник, который открывает череду летних Спасов. Считалось, что в этот период мед созревает в ульях, а значит наступает осень. Кроме того, Медовый Спас знаменует начало Успенского поста и сопровождается традициями освящения меда и различных трав. О том, как отмечать Медовый Спас, приметах и традициях праздника — в материале URA.RU.
Медовый Спас в 2025 году: история и смысл праздника
Медовый Спас является одним из трех летних праздников, известных как Спасы. Термин «Спас» появился от древнерусского слова «спасение» и связан с почитанием Спасителя — Иисуса Христа. Каждый из этих праздников приурочен к определенному событию, отражающему идею духовного спасения и выражения благодарности Богу за плоды земли и дарованную жизнь.
В 2025 году Медовый Спас приходится на 14 августа и называется так, потому что в этот день начинается сбор нового урожая меда. Считалось, что к середине июля мед в ульях созревает и его можно безопасно собирать, освящать и употреблять в пищу. Наши предки верили, что в день Медового Спаса нужно собрать весь мед, иначе его утащат чужие пчелы.
Соты из улья с самым богатым урожаем нужно отнести в церковь для освящения. Часть меда пасечник оставляет себе, часть отдает священнослужителям.
Как православные отмечают Медовый Спас
В этот день в храмах проходит торжественная литургия с молитвами, обращенными к Господу и Пресвятой Богородице. Накануне вечером совершается обряд выноса креста, а утром после литургии проводится чин малого освящения воды.
В Медовый Спас важно посетить церковь, чтобы получить благословения и обрести духовную поддержку. В этот день в православных храмах также совершается Празднество Всемилостивому Спасителю и Пресвятой Богородице, а также осуществляется поминовение семи мучеников Маккавейских.
Что освещают в церкви на Медовый Спас
В день Медового Спаса верующие приносят в церковь новый мед для освящения, так как считается, что он приобретает особую целебную и духовную силу. По традиции, пчеловоды приносят в церковь первые соты нового урожая, часть меда оставляя в храме в качестве пожертвования, а оставшийся мед раздают родственникам и тем, кто нуждается в помощи. Этот обычай берет начало в ветхозаветном предписании приносить в жертву Богу первые плоды, что является проявлением сострадания.
В этот день также освящают мак. Это еще один важный символ праздника. В церковь приносят маковые головки и букеты из лекарственных трав — душицы, зверобоя, чабреца, мяты, крапивы и полыни. Освященные растения хранят дома как обереги и используют в лечебных целях.
Освящение воды также проводится в этот день в храмах. Эта вода считается целебной и защитной, поэтому ею окропляют жилища и хозяйства. На Медовый Спас освещали колодцы, родники и водоемы, поэтому праздник ранее также называли Мокрым или Водным Спасом.
Что едят на Медовый Спас
Медовый Спас отмечается одновременно с началом Успенского поста, поэтому верующим рекомендуется воздерживаться от мяса, молочных продуктов и рыбы, отдавая предпочтение легкой растительной пище. Как правило, в этот день на столе присутствуют блюда и выпечка с медом: пряники, булочки, плюшки, блины с маком.
Мед часто добавляют в напитки — квас или воду, а также используют для приготовления разнообразных десертов и сладких напитков. Одним из значимых обычаев этого праздника является угощение медом и сладостями нуждающихся и малоимущих.
Как загадать желание на Медовый Спас
По народным поверьям, загаданные в Медовый Спас желания обязательно сбываются. Для этого наши предки выполняли несложный ритуал: перед тем, как загадать желание съедали ложку освященного меда. Считается, что мед в этот день приобретает особую силу и считается целебным и оберегающим. Загадывать желание нужно в тишине и искренне веря в его исполнение.
Как привлечь любовь на Медовый Спас
В народе верили, что на Медовый Спас можно привлечь любовь. Для этого проводили различные обряды и гадания.
Гадание на маковом зерне
Девушка помещала под подушку немного освященного мака, при этом произносила: «Спас-Медовый, открой мне образ суженого, покажи, кто станет избранником моим, кто сердце мое заберет». Согласно поверьям, после такого обряда во сне могло привидеться лицо будущего супруга или прозвучать его имя.
Мед на подошве
В ночь на Медовый Спас или рано утром девушки брали обувь, в которой ходят, и намазывали подошву медом. В этой обуви нужно было ходить весь день. Считалось, что женихи начнут «липнуть» к девушке, как мед к подошве.
Что можно делать на Медовый Спас
В этот день первый собранный мед принято освящать в церкви. В день праздника разрешается употреблять постные блюда, включающие мед и мак. Кроме того, на Медовый Спас принято очищать и освящать колодцы, а также совершать омовение в природных водоемах. В этот день рекомендуется посещать родственников и друзей или приглашать их к себе домой. Также можно петь песни и водить хороводы.
Что нельзя делать на Медовый Спас
В этот день не рекомендуется заниматься физически тяжелой работой, так как это может нарушить спокойствие пчел. С наступлением Успенского поста в день Медового Спаса традиционно исключают из рациона молочные продукты, мясо, яйца и избегают употребления жирной пищи. В этот праздник категорически запрещено вступать в ссоры, использовать грубую лексику или повышать голос.
Приметы на Медовый Спас
Медовый Спас считался началом осени и рубежом, после которого начинались похолодания, появлялись холодные росы, исчезали последние ягоды. Наши предки внимательно наблюдали за природой и придавали особое значение приметам. Кроме того, в этот день старались привлечь удачу, достаток и счастье в личной жизни.
Приметы на погоду
- Дождь на Медовый Спас к мокрой и затяжной осени;
- Если в медовый Спас тепло и солнечно — жди хорошей осени;
- Вялые пчелы — к суровой зиме;
- Если на Спас пчелы вялые — зима будет суровой;
- Гром на Медовый Спас предвещал осень с ветрами и грозами;
- Если холодное утро на Спас, значит, зима наступит рано.
Приметы на деньги
- Если в Медовый Спас угостить медом нищего, в доме будет достаток;
- На Спас нельзя продавать мед, так как это приведет к убытку. Мед ломали на пасеках не для продажи, а только для освящения и угощения;
- Если освященным медом угостить соседей — в доме будет прибыль и мир.
Приметы на любовь
- На Медовый Спас нужно намазать подошвы медом и пройтись босиком по росе. Считается, что в течение года можно встретить суженого;
- Если в Медовый Спас ласточка облетит весь двор — быть свадьбе;
- Если утром на Спас сильная роса — любовь будет чистой и светлой;
- Угостить на Спас любимого медом — к сладкой жизни вместе;
- Если ласточка прилетела к дому девушки — скоро встреча с женихом;
- Если девушка в Медовый Спас поделилась лепешкой из новой муки — скоро выйдет выйдет замуж.
