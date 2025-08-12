Российские военные нанесли мощный удар по ВПК Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские бойцы нанесли мощный удар по украинской территории, поразив военные цели
Российские бойцы нанесли мощный удар по украинской территории, поразив военные цели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы армии РФ нанесли мощный удар по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны России. 

«ВС России поразили предприятие ВПК Украины, цеха производства беспилотников дальнего действия», — передает ведомство. Также, ранее сообщалось, что за прошлую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Киева. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы армии РФ нанесли мощный удар по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны России.  «ВС России поразили предприятие ВПК Украины, цеха производства беспилотников дальнего действия», — передает ведомство. Также, ранее сообщалось, что за прошлую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Киева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...