Российские военные нанесли мощный удар по ВПК Украины

Российские бойцы нанесли мощный удар по украинской территории, поразив военные цели
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы армии РФ нанесли мощный удар по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС России поразили предприятие ВПК Украины, цеха производства беспилотников дальнего действия», — передает ведомство. Также, ранее сообщалось, что за прошлую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Киева.
