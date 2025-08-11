Ямальцы этим летом все чаще сообщают о змеях, ползающих в черте городов. С начала сезона их активности уже пострадали двое детей. При этом, зафиксированы и случаи встречи с единственной ядовитой змеей в округе — гадюкой. О статистике пострадавших, местах обитания пресмыкающихся, правилах поведения при встрече с ними, а также самопомощи при укусе — в нашем материале.
Пострадавшие от укусов
С 1 июня по 10 августа 2025 года в медучреждения Ямала из-за укусов змей обратились двое пациентов. Оба случая произошли в Ноябрьске. Пострадали дети до 17 лет, однако исход благоприятный, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО.
«В период с 1 июня по 10 августа 2025 года сообщаем, что в медучреждении Ноябрьска зафиксировано два обращения по поводу укусов змей среди детей до 17 лет. Всем своевременно оказана необходимая помощь. Исход благоприятный», — рассказали в ведомстве.
Где и каких змей можно встретить
В ЯНАО обитают всего два вида змей — гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Оба вида занесены в Красную книгу Ямала — в округе они почти не встречаются так как суровые условия северного региона малопригодны для обитания пресмыкающихся. В основном их можно встретить по югу ЯНАО — в Пуровском и Красноселькупском районах, однако есть и случаи-исключения, когда, например, гадюку заметили в Горнокнязевске.
«На Ямале змеи выбирают для жизни смешанные леса с полянами, болотистыми участками, зарастающими пожарищами, а также берега рек, озер и ручьев. Они способны подниматься в горы на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря. В последние десятилетия змеи стали осваивать территории садов и пригородных лесопарковых зон. Их можно встретить на свалках, пустошах и заброшенных постройках», — сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.
Там также добавили, что и гадюка, и уж обычно не нападают на людей — только в случае угрозы. Однако за лето ямальцы жаловались на незваных гостей, появившихся в неожиданных местах — на детских площадках и городских тротуарах, что, безусловно, небезопасно.
Что делать при встрече со змеей
Из-за освоения новых территорий и появления в неожиданных местах, в 2025 году жалоб на столкновения с пресмыкающимися стало больше. Несмотря на страх и возможную угрозу, змею не стоит трогать — она уползет сама, не причинив никому вреда.
«Не стоит пытаться наступить на змею, ударить ее или пытаться схватить. В большинстве случаев змея уползет сама и не будет проявлять агрессию», — рассказали в депприроды.
Для того, чтобы пресмыкающееся поскорее уползло, стоит слегка потопать или помахать палкой по кустам — это его спугнет. Змеи чувствуют вибрации и, как правило, стараются избежать столкновения с потенциальной угрозой. Тем не менее, самым безопасным и верным вариантом будет просто отойти в сторону.
Как понять, какая змея укусила и чем это грозит
Яд гадюки токсичен и представляет опасность для человека, в отличие от ужа, который, ко всему почему, приносит, пользу. От ее укуса сначала появляется местная реакция — отек и покраснение, а после нарастают явления общей интоксикации — слабость, низкое давление, тошнота, рвота, головокружение, диарея, затруднение дыхания. В тяжелых случаях может развиться почечная и сердечная недостаточность, потеря сознания, сообщили в ЦГБ Ноябрьска.
У одной взрослой особи вырабатывается 130–268 миллиграмм яда, у молодой — 8–79. Он обладает гемолитическим действием — разрушает эритроциты и содержит нейротоксин, действующий на сердечнососудистую систему. Для человека укус гадюки болезненный, но не смертельный. Летальный исход может наступить только при условии, что в организм человека проникнет от 40 до 70 миллиграмм яда со всеми пятью токстинами.
Ужи не только безвредны, но и полезны — они охотится на грызунов, работая «чистильщиками леса». Отличить их можно по характерным пятнам на голове — желтым или оранжевым. Гадюки же обладают более массивным телом, треугольной головой и зигзагообразным узором на спине. Также они могут быть абсолютно черными.
Что делать при укусе змеи
Самое первое, что нужно помнить, если укусила змея — нельзя поддаваться панике. Необходимо пить как можно больше воды (алкоголь, при этом, противопоказан) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», заслуженный работник здравоохранения ЯНАО Сергей Токарев дал еще несколько советов, которые помогут при укусе:
- Чтобы помочь докторам идентифицировать змею нужно запомнить ее внешний вид, а лучше – постараться сфотографировать пресмыкающееся;
- Необходимо освободить конечность от сдавливающей одежды или украшений – снять кольца, часы, браслеты и обувь;
- Пораженную конечность обязательно нужно зафиксировать в приподнятом положении;
- Следует постараться как можно меньше двигаться: чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму;
- Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, сдавливать, прижигать и разрезать место укуса — при повреждении тканей яд будет быстрее всасываться;
- Необходимо как можно быстрее аккуратно промыть место укуса чистой прохладной водой, спиртовые растворы, при этом, использовать категорически запрещено;
- Также категорически запрещается накладывать жгут — это может повредить ткани. При необходимости, можно наложить чистую свободную повязку так, чтобы палец свободно проникал под нее.
Когда пострадавший попадет в больницу, ему введут сыворотку против яда гадюки при отсутствии аллергии. В дальнейшем пациент подлежит госпитализации для обследования и какое-то время находится под наблюдением медиков.
