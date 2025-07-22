Как обезопасить себя при сборе грибов и ягод — скрытые угрозы леса

При встрече с медведем нужно медленно отойти, не смотря ему в глаза
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Лес — не только красота и щедрость природы, но и зона потенциального риска
Лес — не только красота и щедрость природы, но и зона потенциального риска Фото:

Прогулки по лесу в поисках грибов и ягод — не просто популярное хобби среди жителей России, особенно с конца июля до начала осени. Это также своего рода ритуал единения с природой, возможность отвлечься от городской суеты и запастись дарами леса. Важно помнить: за внешней идиллией скрываются реальные угрозы — от ядовитых грибов и укусов насекомых до встреч с дикими животными и рисков заблудиться. Как подойти к вылазке в лес с полной ответственностью — в материале URA.RU.

Остерегайтесь подделок

Лес изобилует грибами и ягодами, но не все, что выглядит съедобно, действительно безопасно для употребления. Природа умеет маскировать опасность под привлекательной оболочкой, и неопытный собиратель может легко ошибиться.

Яркий пример — бледная поганка, внешне напоминающая шампиньон или сыроежку. Ее можно узнать по белому или зеленовато-желтому оттенку, «юбочке» на ножке, утолщению у основания (в виде клубня) и характерному, неприятному запаху. Ее яд смертельно опасен даже в небольшом количестве.

Яд бледной поганки смертельно опасен даже в небольшом количестве
Яд бледной поганки смертельно опасен даже в небольшом количестве
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Точно так же и среди ягод можно встретить ядовитые экземпляры — например, волчье лыко или воронец, которые растут в тех же местах, что и черника или костяника.

Помните, что и ягоды могут быть ядовиты
Помните, что и ягоды могут быть ядовиты
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Перед походом в лес изучите визуальные особенности съедобных и ядовитых грибов и ягод, характерных для вашей местности. Лучше взять с собой атлас или воспользоваться проверенным мобильным приложением с офлайн-доступом. Никогда не пробуйте на вкус те растения, в съедобности которых вы не уверены, и не собирайте грибы и ягоды вдоль автомобильных дорог — они впитывают вредные вещества из почвы и воздуха.

Незаметная угроза: клещи

Клещи — одни из самых незаметных, но опасных обитателей леса. Они подстерегают жертву в траве, на ветках кустарников и деревьев, выбирая момент, чтобы перебраться на кожу. Эти паразиты могут быть переносчиками серьезных инфекций, таких как клещевой энцефалит или болезнь Лайма (боррелиоз).

Чтобы минимизировать риск, стоит начать с одежды: выбирайте светлые, плотно прилегающие вещи с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки или сапоги. Головной убор обязателен — кепка, косынка или капюшон защитят от клещей, падающих сверху.

Клещи не прекращают активность в июне, как многие уверены
Клещи не прекращают активность в июне, как многие уверены
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Используйте репелленты, содержащие вещества, отпугивающие клещей. Особое внимание — к зонам за ушами, в подмышках, на шее, по линии волос. Проверяйте одежду на наличие паразитов каждые 15 минут.

После возвращения из леса проведите тщательный самоосмотр или попросите кого-то помочь. Клещи часто остаются незамеченными в течение нескольких часов. Если укус все же произошел, не паникуйте — аккуратно извлеките клеща (желательно с помощью специального устройства или пинцета), обработайте ранку антисептиком и как можно скорее обратитесь в медучреждение. При частых выездах на природу имеет смысл заранее оформить медицинскую страховку от укусов клещей.

Опасные насекомые

В теплое время года леса буквально гудят от активности самых разных насекомых. Комары, оводы, слепни, осы, пчелы и особенно шершни — все это неотъемлемая часть лесной экосистемы, но их укусы могут быть весьма неприятны, а порой даже опасны.

У людей, склонных к аллергии, может развиться анафилактическая реакция — с отеком гортани, затрудненным дыханием, падением давления и потерей сознания. В таких случаях счет идет на минуты. Поэтому обязательно берите с собой антигистаминные препараты, даже если вы не аллергик.

Обязательно берите с собой в лес антигистаминные препараты, даже если вы не аллергик
Обязательно берите с собой в лес антигистаминные препараты, даже если вы не аллергик
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Избегайте яркой и пестрой одежды — она может привлечь внимание насекомых. Не пользуйтесь сладкими духами, кремами или дезодорантами перед походом — запахи тоже служат приманкой. Если вокруг вас кружит оса или пчела, не делайте резких движений, не пытайтесь прогнать ее — чаще всего насекомое само улетит, если не почувствует угрозы.

Змеи

Для многих змеи — главный страх, связанный с лесом. На большей части территории России можно встретить ужа и гадюку. Уж — безвредный и даже полезный обитатель леса: он охотится на грызунов и не представляет угрозы человеку. Отличить его можно по характерным пятнам на голове — желтым или оранжевым.

Укус гадюки редко приводит к смерти, но он опасен
Укус гадюки редко приводит к смерти, но он опасен
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Гадюка же действительно ядовита. Ее можно узнать по более массивному телу, треугольной голове и зигзагообразному узору на спине. Также гадюки могут быть абсолютно черными. Несмотря на то что ее укус редко приводит к смерти, особенно при своевременной помощи, он может вызвать отек, боль, головокружение и общую слабость.

Чтобы избежать встречи, передвигайтесь по тропам, не шагая по высокой траве без необходимости. Если приходится идти по зарослям, передвигайтесь с палкой в руке и слегка похлопывайте ею по земле впереди.

Если приходится идти по зарослям, передвигайтесь с палкой в руке и похлопывайте ею по земле впереди
Если приходится идти по зарослям, передвигайтесь с палкой в руке и похлопывайте ею по земле впереди
Фото:

Змеи чувствуют вибрации и, как правило, стараются уползти. Не трогайте змей, даже если они кажутся мертвыми или неподвижными. При укусе немедленно обратитесь за медицинской помощью — промедление может ухудшить последствия.

Дикие животные

Встреча с диким животным — событие редкое, но не невозможное. Лисы, кабаны, еноты, барсуки, а иногда и лоси могут появиться на тропе, особенно в заповедных или труднодоступных участках. В большинстве случаев они избегают контактов с человеком, но бывают исключения.

Никогда не приближайтесь к животному, не пытайтесь фотографировать вблизи или кормить его. Даже безобидная с виду лиса может оказаться зараженной бешенством, а кабан — защищать свое потомство.

«Если вы увидели дикого зверя — замрите, не смотрите в глаза и медленно отходите, не поворачиваясь спиной и не убегая»,— отметила руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко.

Особое внимание стоит проявлять в период выкармливания детенышей — в это время животные наиболее агрессивны. Также не стоит подбирать и тем более уносить детенышей — рядом может находиться мать, готовая защищать потомство любой ценой.

Онлайн-карты не работают

Даже опытные грибники могут потерять ориентацию в лесу. Сбиться с тропы, пропустить поворот или неправильно определить сторону — и вы уже в незнакомом месте без связи и навигации. Чтобы этого не произошло, готовьтесь к походу так, как будто идете в экспедицию.

Заранее продумайте маршрут и расскажите о нем близким: куда идете, через сколько вернетесь. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, карту местности, компас, запас еды и воды, аптечку, фонарик и свисток. Хорошим решением станет повербанк — особенно если собираетесь на целый день.

Если собираетесь на целый день в лес — хорошим решением станет повербанк
Если собираетесь на целый день в лес — хорошим решением станет повербанк
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Одежда должна быть заметной — яркие цвета помогут быстрее обнаружить вас в случае поисков. Запоминайте природные ориентиры — развилки, поваленные деревья, ручьи.

При малейшем ощущении, что вы сбились с пути, остановитесь и постарайтесь определить знакомые точки. Не углубляйтесь дальше — лучше остаться на месте и подавать сигналы: кричать, свистеть, стучать по дереву. Так у спасателей будет больше шансов обнаружить вас.

Лес — это не только красота и щедрость природы, но и зона потенциального риска. Подходите к каждому походу как к серьезному мероприятию: изучайте маршрут, подбирайте экипировку, предупреждайте близких, берите средства первой помощи. Только осознанный подход и уважение к окружающей среде позволят вам вернуться домой с корзинкой вкусных трофеев и приятными воспоминаниями.

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Прогулки по лесу в поисках грибов и ягод — не просто популярное хобби среди жителей России, особенно с конца июля до начала осени. Это также своего рода ритуал единения с природой, возможность отвлечься от городской суеты и запастись дарами леса. Важно помнить: за внешней идиллией скрываются реальные угрозы — от ядовитых грибов и укусов насекомых до встреч с дикими животными и рисков заблудиться. Как подойти к вылазке в лес с полной ответственностью — в материале URA.RU. Остерегайтесь подделок Лес изобилует грибами и ягодами, но не все, что выглядит съедобно, действительно безопасно для употребления. Природа умеет маскировать опасность под привлекательной оболочкой, и неопытный собиратель может легко ошибиться. Яркий пример — бледная поганка, внешне напоминающая шампиньон или сыроежку. Ее можно узнать по белому или зеленовато-желтому оттенку, «юбочке» на ножке, утолщению у основания (в виде клубня) и характерному, неприятному запаху. Ее яд смертельно опасен даже в небольшом количестве. Точно так же и среди ягод можно встретить ядовитые экземпляры — например, волчье лыко или воронец, которые растут в тех же местах, что и черника или костяника. Перед походом в лес изучите визуальные ос