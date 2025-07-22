Как обезопасить себя при сборе грибов и ягод — скрытые угрозы леса

Прогулки по лесу в поисках грибов и ягод — не просто популярное хобби среди жителей России, особенно с конца июля до начала осени. Это также своего рода ритуал единения с природой, возможность отвлечься от городской суеты и запастись дарами леса. Важно помнить: за внешней идиллией скрываются реальные угрозы — от ядовитых грибов и укусов насекомых до встреч с дикими животными и рисков заблудиться. Как подойти к вылазке в лес с полной ответственностью — в материале URA.RU.
Остерегайтесь подделок
Лес изобилует грибами и ягодами, но не все, что выглядит съедобно, действительно безопасно для употребления. Природа умеет маскировать опасность под привлекательной оболочкой, и неопытный собиратель может легко ошибиться.
Яркий пример — бледная поганка, внешне напоминающая шампиньон или сыроежку. Ее можно узнать по белому или зеленовато-желтому оттенку, «юбочке» на ножке, утолщению у основания (в виде клубня) и характерному, неприятному запаху. Ее яд смертельно опасен даже в небольшом количестве.
Точно так же и среди ягод можно встретить ядовитые экземпляры — например, волчье лыко или воронец, которые растут в тех же местах, что и черника или костяника.
Перед походом в лес изучите визуальные особенности съедобных и ядовитых грибов и ягод, характерных для вашей местности. Лучше взять с собой атлас или воспользоваться проверенным мобильным приложением с офлайн-доступом. Никогда не пробуйте на вкус те растения, в съедобности которых вы не уверены, и не собирайте грибы и ягоды вдоль автомобильных дорог — они впитывают вредные вещества из почвы и воздуха.
Незаметная угроза: клещи
Клещи — одни из самых незаметных, но опасных обитателей леса. Они подстерегают жертву в траве, на ветках кустарников и деревьев, выбирая момент, чтобы перебраться на кожу. Эти паразиты могут быть переносчиками серьезных инфекций, таких как клещевой энцефалит или болезнь Лайма (боррелиоз).
Чтобы минимизировать риск, стоит начать с одежды: выбирайте светлые, плотно прилегающие вещи с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки или сапоги. Головной убор обязателен — кепка, косынка или капюшон защитят от клещей, падающих сверху.
Используйте репелленты, содержащие вещества, отпугивающие клещей. Особое внимание — к зонам за ушами, в подмышках, на шее, по линии волос. Проверяйте одежду на наличие паразитов каждые 15 минут.
После возвращения из леса проведите тщательный самоосмотр или попросите кого-то помочь. Клещи часто остаются незамеченными в течение нескольких часов. Если укус все же произошел, не паникуйте — аккуратно извлеките клеща (желательно с помощью специального устройства или пинцета), обработайте ранку антисептиком и как можно скорее обратитесь в медучреждение. При частых выездах на природу имеет смысл заранее оформить медицинскую страховку от укусов клещей.
Опасные насекомые
В теплое время года леса буквально гудят от активности самых разных насекомых. Комары, оводы, слепни, осы, пчелы и особенно шершни — все это неотъемлемая часть лесной экосистемы, но их укусы могут быть весьма неприятны, а порой даже опасны.
У людей, склонных к аллергии, может развиться анафилактическая реакция — с отеком гортани, затрудненным дыханием, падением давления и потерей сознания. В таких случаях счет идет на минуты. Поэтому обязательно берите с собой антигистаминные препараты, даже если вы не аллергик.
Избегайте яркой и пестрой одежды — она может привлечь внимание насекомых. Не пользуйтесь сладкими духами, кремами или дезодорантами перед походом — запахи тоже служат приманкой. Если вокруг вас кружит оса или пчела, не делайте резких движений, не пытайтесь прогнать ее — чаще всего насекомое само улетит, если не почувствует угрозы.
Змеи
Для многих змеи — главный страх, связанный с лесом. На большей части территории России можно встретить ужа и гадюку. Уж — безвредный и даже полезный обитатель леса: он охотится на грызунов и не представляет угрозы человеку. Отличить его можно по характерным пятнам на голове — желтым или оранжевым.
Гадюка же действительно ядовита. Ее можно узнать по более массивному телу, треугольной голове и зигзагообразному узору на спине. Также гадюки могут быть абсолютно черными. Несмотря на то что ее укус редко приводит к смерти, особенно при своевременной помощи, он может вызвать отек, боль, головокружение и общую слабость.
Чтобы избежать встречи, передвигайтесь по тропам, не шагая по высокой траве без необходимости. Если приходится идти по зарослям, передвигайтесь с палкой в руке и слегка похлопывайте ею по земле впереди.
Змеи чувствуют вибрации и, как правило, стараются уползти. Не трогайте змей, даже если они кажутся мертвыми или неподвижными. При укусе немедленно обратитесь за медицинской помощью — промедление может ухудшить последствия.
Дикие животные
Встреча с диким животным — событие редкое, но не невозможное. Лисы, кабаны, еноты, барсуки, а иногда и лоси могут появиться на тропе, особенно в заповедных или труднодоступных участках. В большинстве случаев они избегают контактов с человеком, но бывают исключения.
Никогда не приближайтесь к животному, не пытайтесь фотографировать вблизи или кормить его. Даже безобидная с виду лиса может оказаться зараженной бешенством, а кабан — защищать свое потомство.
«Если вы увидели дикого зверя — замрите, не смотрите в глаза и медленно отходите, не поворачиваясь спиной и не убегая»,— отметила руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко.
Особое внимание стоит проявлять в период выкармливания детенышей — в это время животные наиболее агрессивны. Также не стоит подбирать и тем более уносить детенышей — рядом может находиться мать, готовая защищать потомство любой ценой.
Онлайн-карты не работают
Даже опытные грибники могут потерять ориентацию в лесу. Сбиться с тропы, пропустить поворот или неправильно определить сторону — и вы уже в незнакомом месте без связи и навигации. Чтобы этого не произошло, готовьтесь к походу так, как будто идете в экспедицию.
Заранее продумайте маршрут и расскажите о нем близким: куда идете, через сколько вернетесь. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, карту местности, компас, запас еды и воды, аптечку, фонарик и свисток. Хорошим решением станет повербанк — особенно если собираетесь на целый день.
Одежда должна быть заметной — яркие цвета помогут быстрее обнаружить вас в случае поисков. Запоминайте природные ориентиры — развилки, поваленные деревья, ручьи.
При малейшем ощущении, что вы сбились с пути, остановитесь и постарайтесь определить знакомые точки. Не углубляйтесь дальше — лучше остаться на месте и подавать сигналы: кричать, свистеть, стучать по дереву. Так у спасателей будет больше шансов обнаружить вас.
Лес — это не только красота и щедрость природы, но и зона потенциального риска. Подходите к каждому походу как к серьезному мероприятию: изучайте маршрут, подбирайте экипировку, предупреждайте близких, берите средства первой помощи. Только осознанный подход и уважение к окружающей среде позволят вам вернуться домой с корзинкой вкусных трофеев и приятными воспоминаниями.
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