Какие праздники отмечают 13 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В среду, 13 августа 2025, празднуются важные даты, связанные с левшами, донорами органов и жертвами Берлинской стены. Также день связан с каллиграфией, встречами, вином просекко и ракушками. Православные верующие чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, в народе — Евдокимов день. 13 августа родились Иван Сеченов, Альфред Хичкок, Борис Ноткин, Дэвид Крейн и Стас Пьеха. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 13 августа 2025
Международный день левшей
13 августа во всем мире отмечают Международный день левшей — праздник, который появился в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей. Его цель — напомнить обществу, что мир в основном создан для правшей, и призвать учитывать интересы людей с ведущей левой рукой.
Сегодня левши по-прежнему сталкиваются с неудобствами: большинство бытовых предметов адаптированы под правшей. В прошлом ситуация была еще хуже: в школах детей заставляли писать правой рукой, что приводило к снижению успеваемости. В некоторых странах леворукость считалась пороком или даже признаком связи с нечистой силой, а на Руси таким людям запрещали давать показания в суде.
Интересные факты
- Левшей в мире около 10% (раньше их было до 50%).
- Если оба родителя левши, шанс, что ребенок унаследует это, — почти 50%.
- Люди, одинаково владеющие обеими руками, называются амбидекстрами.
- У левшей сильнее развито правое полушарие мозга, связанное с творческими способностями.
История знает немало выдающихся левшей: Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Марк Твен, Пол Маккартни, Сергей Рахманинов. Среди современных — Анджелина Джоли, Брюс Уиллис, Лионель Месси, Рафаэль Надаль, Билл Гейтс, Стив Джобс.
В 1976 году в США появилась Международная конфедерация левшей, разработавшая «Билль о левшах». Документ закрепил право пользоваться удобной рукой, требовал доступности специальных товаров и запрета дискриминации.
В этот день левши и правши меняются ролями: пробуют писать, готовить и выполнять бытовые дела «непривычной» рукой. Проводятся конкурсы, квесты, флешмобы, а иногда даже оформляют помещения в зеркальном отображении, чтобы показать, как непросто живется в мире, где все «под правую руку».
Всемирный день каллиграфии
Во вторую среду августа отмечают Всемирный день каллиграфии — праздник, учрежденный в 2017 году британской Manuscript Pen Company. Он призван напомнить, что почерк — это часть нашей индивидуальности.
Каллиграфия (от греч. «красиво» + «пишу») появилась более 5 тысяч лет назад в Междуречье и развивалась в разных регионах: в Азии стала философским искусством, в арабской культуре — средством переписи Корана, в Европе — продолжением античных письменных традиций.
После изобретения книгопечатания значение каллиграфии снизилось, но она сохранилась в религиозных текстах, официальных документах и сегодня активно используется в дизайне и оформлении мероприятий. Монгольская, китайская, арабская и турецкая традиции входят в списки нематериального наследия ЮНЕСКО.
Когда-то каллиграфия была привилегией образованных людей, ведь чернила, бумага и инструменты были дорогими. Сейчас же любой может освоить это искусство: курсы, мастер-классы и обучающие материалы доступны повсюду.
Всемирный день донорства органов
Ежегодно во всем мире 13 августа отмечают этот день, чтобы привлечь внимание к важности донорства органов и вдохновить людей стать донорами. Донорство — это акт благородства, способный спасти жизни миллионов тяжелобольных.
Первая успешная пересадка роговицы была проведена в 1905 году австрийским врачом Эдуардом Цирмом. Сегодня пересаживают жизненно важные органы: сердце, почки, печень, легкие и другие.
Существуют два вида донорства: прижизненное — когда человек может пожертвовать часть органа без вреда для себя (например, одну почку или часть печени), и посмертное — забор органов после констатации смерти мозга.
День донорства призван повысить осведомленность о трансплантации, разрушить мифы и вдохновить людей на этот самый бескорыстный и ценный поступок — дарить жизнь другим.
День памяти жертв Берлинской стены
Каждый год 13 августа вспоминают жертв Берлинской стены — символа раскола Европы и холодной войны. После Ялтинской конференции 1945 года Берлин был поделен на четыре сектора: восточный отошел СССР, западные — союзникам. Город планировалось объединить, но в условиях противостояния социалистического и капиталистического лагерей этого не произошло.
11 августа 1961 года Народная палата ГДР приняла решение возвести укрепление, названное в документах «Китайская стена-2». Уже 13 августа началось строительство: колючая проволока сменилась бетонной стеной высотой 3,6 м и протяженностью около 160 км, усиленной полосами с шипами и противотанковыми ежами.
По разным данным, при попытках бегства из ГДР погибли от 125 до почти 200 человек, однако с учетом косвенных жертв — около 600. Это люди, погибшие от несчастных случаев, депрессии или самоубийств, вызванных разлукой с близкими. Среди них — и пограничники ГДР, и беглецы, как Винфред Фройденберг, разбившийся в 1989 году на самодельном воздушном шаре.
Падение стены в 1989–1990 годах стало началом воссоединения семей и окончанием почти трех десятилетий разделения. Сегодня этот день — напоминание о том, к чему приводит разделение народов и подавление свободы.
День встреч
Ежегодно 13 августа отмечается теплый и неофициальный праздник — День встреч. Он создан для того, чтобы напомнить нам о ценности общения с друзьями, родственниками, одноклассниками и коллегами, которых мы давно не видели.
История праздника неизвестна, но идея проста: в этот день люди встречаются без повода — чтобы вспомнить прошлое, восстановить связь, начать новые знакомства или даже найти любовь. Август выбран не случайно: теплая погода и отпускная пора создают идеальные условия для встреч на природе, в кафе или дома.
В эпоху виртуального общения личные встречи приобретают особое значение, ведь они дают живые эмоции, чувство сопричастности и настоящую душевность. День встреч — хороший повод перестать откладывать разговор с теми, кто дорог.
День вина просекко
Каждый год 13 августа отмечают день просекко — легкого и фруктового итальянского игристого вина из регионов Венето и Фриули-Венеция-Джулия. Его делают в основном из винограда сорта глера, выращиваемого здесь со времен Римской империи.
Настоящий расцвет напитка начался в XX веке с внедрением метода Шарма, при котором вторичная ферментация проходит в больших чанах, что сохраняет свежесть и аромат. С 2009 года просекко имеет статус DOC, а с 2020-го выпускается и в розовой версии.
Просекко бывает трех видов: spumante (игристое), frizzante (с меньшим количеством пузырьков) и редкое tranquillo (без газа). Это игристое вино отлично сочетается с морепродуктами, салатами, пастой с легкими соусами, мягкими сырами и фруктовыми десертами.
День шумящих ракушек
13 августа отмечают День шумящих ракушек — праздник, посвященный природному феномену и символу лета. Прикладывая к уху крупную спиралевидную раковину моллюска, можно услышать «шум прибоя» — акустическую иллюзию, возникающую из-за резонанса звуков окружающей среды внутри раковины.
Раковины с древности играли важную роль в культуре: служили валютой у народов Азии и Африки, использовались как украшения и религиозные атрибуты. В буддизме раковина-шанкха символизирует голос просветления, а у христиан — паломничество. В эпоху Ренессанса их коллекционировали и украшали алтари.
Несмотря на научное объяснение, для многих раковина — это волшебный звук моря, вызывающий теплые воспоминания о лете и отпуске. Этот день — ода детской наивности и взрослой ностальгии, повод вспомнить о простых радостях и красоте природы.
Православный праздник 13 августа 2025
День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина
Праведный Евдоким Каппадокиянин жил в IX веке в Малой Азии, в эпоху императора Феофила (829–842 гг.). Он происходил из знатной и благочестивой семьи: родители Василий и Евдокия воспитывали сына в духе христианской веры и смирения. С ранних лет Евдоким посвятил жизнь Богу, дал обет безбрачия и целомудрия, избегал общения с женщинами, кроме своей глубоко почитаемой матери.
За свою праведную жизнь и заботу о ближних — особенно о бедных, сиротах и вдовах — император назначил его правителем Харсианской области. Евдоким славился справедливым и мягким управлением, всегда поддерживал обездоленных и защищал обиженных, при этом скрывая свои духовные подвиги.
В возрасте 33 лет он мирно отошел к Господу, завещав похоронить себя в одежде. Через полтора года мать святого открыла его гроб: тело оказалось нетленным, а от мощей исходило благоухание. Мощи Евдокима позже были перенесены в Константинополь и помещены в серебряную раку в храме Пресвятой Богородицы.
Народный праздник 13 августа 2025
Евдокимов день
В народе Евдокимов день называли также Евдокимовым заговеньем — последним днем перед Успенским постом. В этот день крестьяне собирали репу — важный овощ, который называли «вторым хлебом». Из репы пекли пироги, варили кашу и готовили квас.
После полевых работ обязательно чистили и чинили инвентарь, а также заговаривали борону — обряд, направленный на сохранение ее зубьев от поломок. Бороне приписывали особое значение, ведь без нее тяжело было обработать землю, а поговорки напоминали: «Конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится».
Молодежь устраивала гулянья — пели, танцевали, водили хороводы. Женихи присматривались к невестам, ведь скоро наступала пора свадеб. а Евдокима считали покровителем семьи и домашнего очага. В этот день православные молились за крепость семейных уз и поминали предков.
Приметы и поверья
По традиции Евдокимов день был богат и на народные приметы. Считалось, что дождь в этот день принесет большой урожай орехов, а ясное небо обещало хорошую погоду на ближайшую неделю. Утренняя роса сулила ясную погоду, а сильный ветер предвещал суровую зиму.
Наблюдали крестьяне и за фауной: если ужи выползали греться к солнышку, ждали скорый дождь, а если в поле с утра было много пчел, ждали хорошую погоду. Обилие паутины сулило долгую и теплую осень.
Что можно и нельзя делать 13 августа
Чего нельзя было делать
В народных традициях 13 августа соблюдались строгие запреты, призванные защитить дом и близких от несчастий:
- Заниматься домашними делами — уборка и работа по дому могли побеспокоить домового.
- Говорить плохо об усопших — в день памяти предков можно произносить только добрые слова, проявляя уважение к памяти.
- Хвастаться успехами и удачей — чтобы не навлечь зависть и сглаз.
- Подбирать на улице чужие деньги или вещи — это считалось источником неприятностей.
- Принимать подарки от незнакомцев — чтобы избежать бед.
- Отказывать в помощи — особенно родственникам и нуждающимся; доброта возвращается благополучием.
- Лениться — бездействие в этот день могло негативно сказаться на будущем.
Что считалось благоприятным
13 августа — последний день перед Успенским постом, поэтому считается благоприятным для веселых гуляний и посещения гостей. В этот день разрешены шумные праздники и застолья.
Также полезно чинить сельскохозяйственные орудия и готовить их к осенним полевым работам. Особое внимание уделяли заготовке репы — одного из главных символов праздника.
В этот день принято почитать память предков. Следовало посещать кладбища, читать молитвы и вспоминать ушедших близких.
Издавна считалось важным навести порядок дома: подмести полы, полить растения, избавиться от мусора и ненужных вещей, чтобы подготовить пространство к новому этапу.
Этот день считался удачным для заключения брака, а также для приготовления лечебных травяных отваров, которым приписывали способность исцелять различные болезни.
Знаменитости, родившиеся 13 августа
- Иван Сеченов (1829–1905) — всемирно известный ученый-медик, основоположник отечественной физиологии и психологи.
- Фридрих Мишер (1844–1895) — швейцарский физиолог, гистолог и биолог, в 1869 году открыл существование ДНК.
- Альфред Хичкок (1899–1980) — британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, мастер саспенса. Большинство фильмов Хичкока относится к жанрам триллера и детектива.
- Ипполит Лазарчук (1903–1979) — советский режиссер мультипликационного кино, художник и мультипликатор.
- Фредерик Сенгер (1918–2013) — английский биохимик, первый ученый в истории, получивший две Нобелевские премии по химии, один из пяти человек, получивших две Нобелевские премии.
- Фидель Кастро (1926–2016) — кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года.
- Борис Ноткин (1942–2017) — советский и российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения.
- Юрий Шиллер (1942–2019) — советский и российский кинорежиссер, автор более 60 документальных и игровых фильмов, многократный призер кинофестивалей.
- Дэвид Крейн (род. 1957) — американский сценарист и продюсер. Известен как создатель сериалов «Друзья» и «Эпизоды».
- Александр Никонов (род. 1964) — российский журналист, телеведущий, публицист и писатель. Автор нескольких книг на общественные, исторические и естественнонаучные темы.
- Владимир Вдовиченков (род. 1971) — российский актер театра, кино и телевидения. Заслуженный артист Российской Федерации (2012).
- Стас Пьеха (род. 1980) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. Участник проекта «Фабрика звезд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.