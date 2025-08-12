В Екатеринбурге 40-летний кредитный брокер, который задержан по подозрению в совращении несовершеннолетних, предположительно, мог платить 13-летней девочке за интим с ее подругами. Об этом URA.RU рассказал знакомый пострадавших.
«Говорят, что он водил девочек по ресторанам, предлагал им деньги за секс. Одной из своих жертв он якобы заплатил 2500 рублей за интим. Скидывал деньги еще нескольким девочкам. Но и они сами общались с ним, якобы выкачивали деньги», — сказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемый якобы в переписке просил школьницу знакомить его с подругами. За тех, кто соглашался вступить с ним в половую связь, он якобы платил 13-летней девочке деньги. «Может, я тебе накидаю, кто мне нравится, ты их привлечешь, а я тебе дополнительно заплачу за них?» — следует из скриншота.
По данным URA.RU, силовики задержали мужчину 11 августа после того, как родители одной из жертв написали на него заявление в правоохранительные органы. По предварительным данным, родители узнали о связи дочери со взрослым мужчиной, когда нашли в ее телефоне видео и фото с ним.
Позже предполагаемое видео, на котором мужчина совращает школьницу, попало в закрытый telegram-канал. Предположительно, когда подозреваемый узнал об этом, то стал требовать, чтобы кадры удалили (есть в переписке на скрине). В свердловском управлении СКР тему не комментируют.
