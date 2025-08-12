Эксперт Киселев: в России к 2035 году станет жарче, ветренее и дождливее

В ближайшие десять лет в России ожидаются значительные изменения климата: мощные ливни, увеличение скорости ветра и экстремально высокие температуры. Среднегодовые температуры в стране продолжат увеличиваться, причем темпы потепления уже превышают среднемировые показатели в 2,5–2,7 раза, сообщил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
«Океаны, которые играют роль „термостата“ планеты, медленно реагируют на перемены. Поэтому в ближайшие 10 лет стоит ожидать продолжения текущих тенденций: рост температур, учащение волн жары, увеличение количества осадков в виде ливней, усиление ветровой активности. При этом важно понимать — климат не станет однообразным», — заявил Киселев, его слова передает Life.ru.
Специалист отметил, что наряду с ростом температур изменится и характер осадков: продолжительные мелкие дожди будут постепенно вытесняться кратковременными, но мощными ливнями, а объем снежного покрова зимой сократится. Кроме того, ожидается более частое образование ураганов, шквалов и смерчей. При этом Андрей Киселев подчеркнул, что климатическая система обладает высокой инерционностью: в одних регионах могут наблюдаться экстремально высокие температуры, в других — неожиданные похолодания. Однако средние значения будут превышать норму.
Особую опасность для РФ представляет процесс разрушения вечной мерзлоты, занимающей порядка двух третей территории страны. По словам эксперта, уже сейчас это приводит к повреждению объектов инфраструктуры — зданий, автодорог и трубопроводов, а в будущем может повлечь за собой серьезные экономические убытки. Киселев подчеркнул, что адаптация к новым климатическим условиям становится необходимостью. В частности, требуется модернизация инфраструктуры в районах вечной мерзлоты, проектирование сооружений с учетом возросшего ветрового воздействия, а также подготовка к возможным наводнениям в одних регионах и засухам в других.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.