Орбан поднял на смех лидеров ЕС из-за попыток давить на Россию и США

Страны Евросоюза выглядят жалко и слабо, пытаясь выдвигать условия России и США. С такой критикой ЕС выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если существует европейская проблема, которую необходимо решить, но вы не в состоянии этого сделать, а за стол переговоров садятся два влиятельных лидера — президент Соединенных Штатов и президент России — а вы лишь выкрикиваете со стороны, то это свидетельствует о вашей слабости и жалкости. Наихудшее, что может произойти с Европой, — это если она будет выглядеть или окажется на самом деле именно такой», — сказал Орбан в видеообращении. Оно опубликовано у него в соцсетях.
Глава венгерского правительства призвал Европейский союз занять более решительную и достойную позицию, а также проявить собранность. Она также призвал провести саммит между Россией и ЕС.
Венгрия стала единственным государством ЕС, не поддержавшим позицию по грядущим переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Евросоюз заявил, что продолжит выделять деньги Украине. Однако Орбан объяснил, что ЕС не вправе диктовать условия переговоров, в которых не принимают участия.
