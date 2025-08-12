«Ариант» в Челябинске требует снять арест с недвижимости у Шершней на миллиард

Национализированная «Агрофирма Южная» потребовала в Арбитражном суде Челябинской области снять арест с недвижимости у Шершневского водохранилища, фигурирующей в миллиардном споре. Как следует из материалов процесса, предварительное заседание состоится в октябре.
«Принять исковое заявление, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 14 октября», — отмечено в определении суда.
В состав активов входят земельный участок площадью 40 654 квадратных метров и постройки на нем. Речь идет о пяти зданиях общей площадью 5997 квадратных метров, самое крупное из которых имеет размеры в 2000 квадратов. Также истец потребовал снять обременение на недостроенное здание площадью 974 квадрата. В иске фигурируют сети канализации, водо- и теплоснабжения вместе с котельной.
Согласно публичной кадастровой карте, на площадке располагается спортивно-оздоровительный центр «Маяк». Если судить по проекту санитарно-защитной зоны, на участке стоят основной корпус, баня, гриль-зона, котельная и склад.
Кадастровая стоимость только участка составила 89,648 млн рублей. Здания тоже имеют многомиллионную стоимость. Совокупная цена указанных на карте строений — 146,585 млн рублей. Если учесть трубопроводы и котельную, то общая кадастровая оценка активов из числа отображенных на ресурсе превысила 170 млн рублей.
Осенью 2024 года бывшая совладелица «Арианта» Елена Кретова подала иск к компаниям национализированного холдинга, потребовав вернуть земельный участок «Маяка». Заявленная сумма претензий составила тогда миллиард рублей. С тяжбой ничего не вышло: в декабре заявление суд вернул. Причиной стало то, что Кретова не стала платить сполна пошлину. Надо было перечислить шесть миллионов рублей, а бизнесвумен уплатила лишь 15 тысяч. В текущем процессе третьими лицами стали «ЦПИ-Ариант», «Кубань-Вино» и Росреестр.
Спор стал следствием национализации. Весной 2024 года «Ариант» перешел в руки государства по требованию Генпрокуратуры РФ. Надзорный орган потребовал с Аристовых, Кретовых и Антиповых солидарно возместить 105 млрд рублей неосновательного обогащения. Претензии возникли в связи с незаконной приватизацией Челябинского электрометаллургического комбината. Бизнес был совместным: он включал холдинги «ЧЭМК» и «Ариант», но в 2020 году бизнес-семейства его разделили.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.
