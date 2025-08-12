«Никаких решений без Украины»: Зеленский закатил истерику из-за скорой встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь значение исключительно для развития двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. По его словам, никаких решений, касающихся Украины, на данной встрече приниматься не будет без участия украинской стороны.
«Убежден, что президент США осознает это», — подчеркнул Зеленский. Его слова приводит «Политика страны».
Глава украинского государства также подтвердил, что рассматривается возможность проведения трехсторонних переговоров с его участием. Однако конкретная дата этой встречи пока не определена.
Сам Зеленский не поедет на Аляску. Сам же Трамп говорил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам обменяться необходимой информацией. При этом он заявлял, что будет убеждать Путина закончить конфликт. Трамп также отметил, что президент России пригласил его присоединиться к потенциальному процессу урегулирования конфликта на Украине.
