«Никаких решений без Украины»: Зеленский закатил истерику из-за скорой встречи Путина и Трампа

Зеленский: Путин и Трамп не примут никаких решений без Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский не поедет на Аляску, где 15 августа встретятся Путин и Трамп
Зеленский не поедет на Аляску, где 15 августа встретятся Путин и Трамп Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь значение исключительно для развития двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. По его словам, никаких решений, касающихся Украины, на данной встрече приниматься не будет без участия украинской стороны.

«Убежден, что президент США осознает это», — подчеркнул Зеленский. Его слова приводит «Политика страны». 

Глава украинского государства также подтвердил, что рассматривается возможность проведения трехсторонних переговоров с его участием. Однако конкретная дата этой встречи пока не определена.

Сам Зеленский не поедет на Аляску. Сам же Трамп говорил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам обменяться необходимой информацией. При этом он заявлял, что будет убеждать Путина закончить конфликт. Трамп также отметил, что президент России пригласил его присоединиться к потенциальному процессу урегулирования конфликта на Украине. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь значение исключительно для развития двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. По его словам, никаких решений, касающихся Украины, на данной встрече приниматься не будет без участия украинской стороны. «Убежден, что президент США осознает это», — подчеркнул Зеленский. Его слова приводит «Политика страны».  Глава украинского государства также подтвердил, что рассматривается возможность проведения трехсторонних переговоров с его участием. Однако конкретная дата этой встречи пока не определена. Сам Зеленский не поедет на Аляску. Сам же Трамп говорил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам обменяться необходимой информацией. При этом он заявлял, что будет убеждать Путина закончить конфликт. Трамп также отметил, что президент России пригласил его присоединиться к потенциальному процессу урегулирования конфликта на Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...