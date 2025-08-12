Убийцу прокурора ХМАО этапировали в колонию для пожизненно осужденных в ЯНАО

12 августа 2025 в 20:20 Размер текста - 17 +

Чекин был этапирован в колонию на Ямале Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-чиновник Минфина Югры Юрий Чекин, осужденный на пожизненный срок за убийство прокурора Юрия Бедерина, этапирован в исправительное учреждение для пожизненно осужденных на Ямале. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Чекин был этапирован на Ямал, в одну из колоний для пожизненно осужденных», — рассказал собеседник. Он также предоставил копию документа УФСИН, подтверждающую эту информацию. Летом 2024 года суд ХМАО приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы за убийство прокурора округа и двух бизнесменов. Осужденный обжаловал приговор в суде Санкт-Петербурга, но апелляция была отклонена. Несколько недель ни адвокаты, ни близкие не знали о местонахождении Чекина. В итоге выяснилось, что он был этапирован в колонию на Ямал. URA.RU направило запрос в УФСИН ЯНАО. Ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-чиновник Минфина Югры Юрий Чекин, осужденный на пожизненный срок за убийство прокурора Юрия Бедерина, этапирован в исправительное учреждение для пожизненно осужденных на Ямале. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Чекин был этапирован на Ямал, в одну из колоний для пожизненно осужденных», — рассказал собеседник. Он также предоставил копию документа УФСИН, подтверждающую эту информацию. Летом 2024 года суд ХМАО приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы за убийство прокурора округа и двух бизнесменов. Осужденный обжаловал приговор в суде Санкт-Петербурга, но апелляция была отклонена. Несколько недель ни адвокаты, ни близкие не знали о местонахождении Чекина. В итоге выяснилось, что он был этапирован в колонию на Ямал. URA.RU направило запрос в УФСИН ЯНАО. Ответ на момент публикации не поступил.