Убийцу прокурора ХМАО этапировали в колонию для пожизненно осужденных в ЯНАО

Общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в ИК-6. Свердловская область, Нижний Тагил , колючая проволока, исправительная колония, камера видеонаблюдения, ик 6, исправительная колония 6
Чекин был этапирован в колонию на Ямале Фото:

Экс-чиновник Минфина Югры Юрий Чекин, осужденный на пожизненный срок за убийство прокурора Юрия Бедерина, этапирован в исправительное учреждение для пожизненно осужденных на Ямале. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Чекин был этапирован на Ямал, в одну из колоний для пожизненно осужденных», — рассказал собеседник. Он также предоставил копию документа УФСИН, подтверждающую эту информацию.

Летом 2024 года суд ХМАО приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы за убийство прокурора округа и двух бизнесменов. Осужденный обжаловал приговор в суде Санкт-Петербурга, но апелляция была отклонена. Несколько недель ни адвокаты, ни близкие не знали о местонахождении Чекина. В итоге выяснилось, что он был этапирован в колонию на Ямал. URA.RU направило запрос в УФСИН ЯНАО. Ответ на момент публикации не поступил.

