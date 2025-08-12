Подавшая на Гузееву в суд мать бойца СВО: «Со мной никто еще не связался»

Телеведущая Лариса Гузеева уже в скором времени получит повестку в суд. Об этом в беседе c URA.RU сообщила мать погибшего бойца в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в словах которой усомнилась теледива. В беседе с URA.RU Виктория рассказала о том, на каком этапе сейчас это дело.
«После того, как стала распространяться информация о том, что я подала в суд, со мной до сих пор никто не связался со стороны Ларисы Гузеевой. Мы действительно подали заявление, у нас уже есть дата заседания. Оно пройдет в Тушинском районном суде 25 сентября», — пояснила собеседница агентства.
Интересы женщины, проживающей в Швейцарии, в суде будет озвучить ее представитель. Кто явится на заседание со торой телеведущей — неизвестно.
Гузеева оказалась в центре скандала после написанного комментария в соцсети. Актриса усомнилась в словах матери погибшего бойца и обвинила ее во лжи. После этого на женщину, потерявшую своего сына, обрушились оскорбления от подписчиков телезвезды. Многие из них сильно ранили ее и довели до слез. В итоге Виктория подала в суд на телеведущую с требованием публичных извинений и миллиарда рублей компенсации.
В беседе с URA.RU адвокат Сергей Жорин заявил, что такую сумму, конечно, отсудить не получится в любом случае, но какая-то компенсация вполне может быть. Впрочем, сама Виктория заявила, что назвала такую цифру с целью привлечения внимания к своей беде.
Сын Виктории — Никита Соломин, вырос в Швейцарии. Однако когда на Украине случился госпереворот, он принял решение сражаться за русских. В 2015 году Никита прибыл в Луганск. В течение нескольких лет воевал в качестве добровольца с позывным «Винни». Дальше работал в ЧВК «Вагнер», выезжал в сирийские командировки. Молодой человек погиб весной 2022 года.
