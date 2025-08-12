Трамп решил созвать трехсторонний саммит по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп не теряет надежды, что украинский и российский лидеры сядут за общий стол переговоров
Дональд Трамп не теряет надежды, что украинский и российский лидеры сядут за общий стол переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием России, США и Украины. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Он (Трамп — прим. URA.RU) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины, чтобы положить конец этому конфликту», — цитирует Левитт канал Sky News. Подробности о потенциальных сроках и условиях проведения саммита такого уровня не были озвучены.

Ранее Трамп уже выражал готовность организовать трехстороннюю дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такая встреча запланирована на 15 августа, но Зеленского туда не пригласили. Источники отмечали обеспокоенность Киева проведением переговоров без участия Украины, а также реакцию руководства страны на заявления Трампа о территориальных уступках. Европейские политики в это время призывают предоставить Украине гарантии безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием России, США и Украины. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Он (Трамп — прим. URA.RU) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины, чтобы положить конец этому конфликту», — цитирует Левитт канал Sky News. Подробности о потенциальных сроках и условиях проведения саммита такого уровня не были озвучены. Ранее Трамп уже выражал готовность организовать трехстороннюю дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такая встреча запланирована на 15 августа, но Зеленского туда не пригласили. Источники отмечали обеспокоенность Киева проведением переговоров без участия Украины, а также реакцию руководства страны на заявления Трампа о территориальных уступках. Европейские политики в это время призывают предоставить Украине гарантии безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...