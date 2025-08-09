WSJ: ЕС обещает Киеву деньги и оружие в обход договоренностей Путина и Трампа

WSJ: ЕС и Украина представили свое предложение для переговоров Путина и Трампа
Украина и ЕС выступают против предложения Путина о прекращении огня
Украина и ЕС выступают против предложения Путина о прекращении огня

Евросоюз (ЕС) и Украина выступили со своими предложениями, которые, по их мнению, способны стать основой для грядущих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, ЕС пообещал продолжать поставки вооружений и денег для Украины. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова европейских чиновников.

«Европейское предложение включает в себя требования, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе», — говорится в материале. Он опубликован на сайте WSJ. Как утверждают источники газеты, предложение было выдвинуто в субботу в Великобритании. Кроме того, отмечается, что Европа продолжит поставлять Украине оружие и финансирование, несмотря на решение Трампа о встрече с Путиным.

В ЕС предлагает провести обмен территориями на основе взаимности. Вывод украинских войск из одних областей должен сопровождаться аналогичным шагом со стороны России в других регионах. Кроме того, отвергается выдвинутое Путиным условие о передаче части Донбасса России без встречных уступок. Среди других положений — предоставление Украине гарантий безопасности, в том числе возможность вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа. Встреча, посвященная обсуждению перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине, состоится на Аляске. О предстоящих переговорах первоначально сообщил американский лидер, а позднее данную информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Кроме того, Украина может потерять в качестве союзника в ЕС Чехию, если на осенних выборах там победит бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, который является союзником премьера Венгрии Виктора Орбана. Бабиш ранее много критиковал Украину и военную помощь Киеву. ЕС вновь остается в стороне от переговорного процесса, направленного на разрешение украинского конфликта. 

