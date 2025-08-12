12 августа 2025

Четверо жителей Чувашии осуждены за поджог базовых станций сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четверых жителей Чувашии осудили за поджог
Четверых жителей Чувашии осудили за поджог Фото:

Четыре жителя Чувашии осуждены за поджог базовых станций сотовой связи по заданию, полученному через интернет. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Чувашской Республике. По данным ведомства, преступление было совершено в мае 2024 года.

«Обвиняемые вступили в сговор с куратором, чья личность не установлена. За выполнение задания им пообещали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В ходе следствия установлено, что фигуранты подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях с целью получения выгоды», — говорится в сообщении ведомства. Данные передает РИА Новости. 

Суд признал организатора группы виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Остальные участники получили условные сроки.

Ранее в августе 2024 года житель Челябинской области был осужден на шесть лет колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности через интернет. Как сообщали в УФСБ по региону, он распространял экстремистские идеи и призывал к терактам в отношении представителей власти, что также было квалифицировано по статье о терроризме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре жителя Чувашии осуждены за поджог базовых станций сотовой связи по заданию, полученному через интернет. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Чувашской Республике. По данным ведомства, преступление было совершено в мае 2024 года. «Обвиняемые вступили в сговор с куратором, чья личность не установлена. За выполнение задания им пообещали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В ходе следствия установлено, что фигуранты подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях с целью получения выгоды», — говорится в сообщении ведомства. Данные передает РИА Новости.  Суд признал организатора группы виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Остальные участники получили условные сроки. Ранее в августе 2024 года житель Челябинской области был осужден на шесть лет колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности через интернет. Как сообщали в УФСБ по региону, он распространял экстремистские идеи и призывал к терактам в отношении представителей власти, что также было квалифицировано по статье о терроризме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...