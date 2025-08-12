Четверо жителей Чувашии осуждены за поджог базовых станций сотовой связи

Четыре жителя Чувашии осуждены за поджог базовых станций сотовой связи по заданию, полученному через интернет. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Чувашской Республике. По данным ведомства, преступление было совершено в мае 2024 года.
«Обвиняемые вступили в сговор с куратором, чья личность не установлена. За выполнение задания им пообещали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В ходе следствия установлено, что фигуранты подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях с целью получения выгоды», — говорится в сообщении ведомства. Данные передает РИА Новости.
Суд признал организатора группы виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Остальные участники получили условные сроки.
Ранее в августе 2024 года житель Челябинской области был осужден на шесть лет колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности через интернет. Как сообщали в УФСБ по региону, он распространял экстремистские идеи и призывал к терактам в отношении представителей власти, что также было квалифицировано по статье о терроризме.
