Многодетным семьям в России направлены миллионы рублей: на что их можно тратить

Власти наши способ добиться прироста населения страны. На оперативном совещании в правительстве 12 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении около 540 млн рублей на выплаты многодетным семьям. Как рассказали эксперты URA.RU семьи с тремя и более малышами быстрее повысят рождаемость, чем родители с одним ребенком.
Заседание в правительстве Михаил Мишустин начал с темы поддержки многодетных семей, которых, ссылаясь на слова главы государства, он назвал опорой страны. Именно поэтому «экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них», отметил премьер.
Сейчас для родителей, у которых родился третий ребенок или последующие дети, есть единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, а в восьми субъектах Дальнего Востока эта сумма составляет 1 млн рублей, напомнил глава правительства. «За время действия такой меры средства предоставили более чем двум тысячам семей, выделив на эти цели из федерального бюджета свыше 800 млн рублей в рамках софинансирования», — сообщил Мишустин.
Премьер отметил, что это очень востребованный механизм, однако практически всем регионам, которые участвуют в этой программе, — это Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области — требуются дополнительные деньги.
«Сегодня рассмотрим вопрос о выделении им около 540 млн рублей, чтобы еще порядка 1,2 тысячи многодетных родителей смогли получить материальную помощь. Мамы и папы, которые создают большую семью, должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия», — резюмировал Мишустин.
Власти РФ обеспокоены сокращением населения, поэтому ищут способы его прироста именно за счет родителей с двумя детьми и многодетных семей, ведь у них вероятность появления еще одно малыша выше, чем у пары без ребенка, считает автор программы маткапитала, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Население страны действительно снижается, что подтверждается статистикой. Так, по итогам 2024 года естественная убыль россиян составила 596,2 тысячи человек, следует из данных Росстата. Это на 20,4% выше аналогичных данных за 2023 год — тогда естественная убыль была на уровне 495,2 тысячи человек.
«Для того, чтобы добиться прироста населения, необходимо, чтобы в каждой российской семье было не менее трех детей, поэтому власти активно используют финансовые механизмы, чтобы увеличить число многодетных родителей. Тем более, что срок появления первого ребенка в семье увеличивается. Поэтому в случае повышения рождаемости властям, действительно, лучше ориентироваться на мам и пап с уже двумя и более малышами», — объяснил Сафонов.
По данным на март 2025 год, средний возраст рождения первого ребенка в России составляет уже 26 лет, уточнила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. «Ориентируясь в связи с этим на формирование многодетных семей, власти особенно помогают регионам, которым порой не хватает средств на реализацию этой программы. Таким образом они показывают, что они для них приоритет: готовы сделать все возможное, чтобы серьезно улучшить их качество жизни, и в регионе это будет заметно. Это тоже влияет на мотивацию родителей заводить третьего и последующего ребенка», — рассказал Сафонов.
И судя по статистике, эта мера довольно эффективна. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, с января 2024 года по тот же месяц 2025 года число многодетных семей в России выросло с 2,4 до 2,65 млн — прирост около 250 тысяч.
«Однако есть куда стремиться. Мне кажется, что родителям, у которых появился третий ребенок, надо выдавать жилищные сертификаты, а еще давать возможность бесплатно учиться в вузах», — добавил экономист.
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников, ссылаясь на исследования демографов, сообщил, что стимулирование рождения первого и второго ребенка тоже повлияет на прирост населения, однако не так быстро, как третьего и последующего. «Сейчас только многодетные семьи могут улучшить крайне негативные демографические прогнозы в стране. Однако важно понимать, что их будут корректировать в зависимости от того, какие результаты даст эта мера правительства, поэтому со временем акценты могут сместиться», — сообщил Масленников.
