В аэропорту Волгограда закрыли небо

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения введены в целях повышения уровня безопасности полетов», — заявил Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников. Власти подчеркивают, что решение связано с обеспечением безопасности пассажиров и экипажей, однако подробности и сроки действия ограничений пока не раскрываются. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов будет публиковаться по мере поступления новых данных.
