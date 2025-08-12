12 августа 2025

В аэропорту Волгограда закрыли небо

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели ограничения
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения введены в целях повышения уровня безопасности полетов», — заявил Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников. Власти подчеркивают, что решение связано с обеспечением безопасности пассажиров и экипажей, однако подробности и сроки действия ограничений пока не раскрываются. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов будет публиковаться по мере поступления новых данных.

