12 августа 2025

Вторая по значимости лига КВН переезжает в Пермь. Фото

Игры Премьер-лиги КВН будут проводить в Перми с 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Решение было принято по итогам Летнего Кубка
Решение было принято по итогам Летнего Кубка

Со следующего года все игры Премьер-лиги КВН будут проходить в Перми. Об этом сообщила пресс-служба клуба веселых и находчивых.

«В Пермь в 2026 году переезжает Премьер-лига КВН. Она — вторая по значимости в системе международного союза», — написано в официальном канале кавээнщиков.

Ранее в прикамской столице провели Летний Кубок, об этом URA.RU уже рассказывало. Решение о переносе лиги приняли после игры.

Инициативу лично поддержал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин
Инициативу лично поддержал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин
Фото:

Со следующего года все игры Премьер-лиги КВН будут проходить в Перми. Об этом сообщила пресс-служба клуба веселых и находчивых. «В Пермь в 2026 году переезжает Премьер-лига КВН. Она — вторая по значимости в системе международного союза», — написано в официальном канале кавээнщиков. Ранее в прикамской столице провели Летний Кубок, об этом URA.RU уже рассказывало. Решение о переносе лиги приняли после игры.
© Служба новостей «URA.RU»
