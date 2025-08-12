Решение было принято по итогам Летнего Кубка
Со следующего года все игры Премьер-лиги КВН будут проходить в Перми. Об этом сообщила пресс-служба клуба веселых и находчивых.
«В Пермь в 2026 году переезжает Премьер-лига КВН. Она — вторая по значимости в системе международного союза», — написано в официальном канале кавээнщиков.
Ранее в прикамской столице провели Летний Кубок, об этом URA.RU уже рассказывало. Решение о переносе лиги приняли после игры.
Инициативу лично поддержал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин
