Обломки, опасность и закрытое небо: карта атак БПЛА за 13 августа

Бочаров: обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Волгограде

В Волгоградской области российские средства ПВО сбили вражеские дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские дроны атаковали девять российских регионов. Среди них — Волгоградская область, где обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Кроме того, в Брянске были сбиты 12 дронов. В некоторых регионах также были введены ограничения на работу мобильного интернета и объявлен режим повышенной готовности к атакам дронов. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: Фото: URA.RU Волгоградская область Украинские дроны атаковали Волгоградскую область ночью 13 августа. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Всех жителей оперативно эвакуировали из дома, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона также дал распоряжение мэру Волгограда Евгению Рычкову организовать подвоз автобусов и подготовить пункты временного размещения (ПВР) для жильцов пострадавшего дома. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Волгограде: что известно Кроме того, по информации официального представителя Росавиации Артем Кореняко, сразу после начала атаки дронов в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позже в ведомстве сообщили о снятии ограничений на перелеты. За время действия ограничительных мер два самолета, летевших в Волгоград, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах. Экипажи воздушных судов и сотрудники аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Воронежская область Силы противовоздушной обороны России уничтожили несколько беспилотников в одном из районов Волгоградской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, он отметил, что в Воронеже сохраняется опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал граждан находиться подальше от окон и внимательно следить за официальной информацией, публикуемой МЧС России или правительством области. Брянская область В Брянской области средствами ПВО Минобороны России были уничтожены 12 вражеских беспилотников. Сейчас уточняются последствия происшествия. На месте работают оперативные и экстренные службы. Об этом написал глава Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. Пензенская область В Пензенской области 13 августа объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем официальном telegram -канале. В рамках мер по обеспечению безопасности принято решение ограничить работу мобильного интернета на территории региона, добавил он. Херсонская область В Херсонской области также введен режим повышенной опасности из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Белгородская область Опасность атаки беспилотников также была объявлена в Белгородской области. С соответствующим предупреждением выступил глава Вячеслав Гладков. Камчатский край В Камчатском крае ввели «красный» уровень авиационной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Краснодарский край В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, из-за чего загорелся автомобиль ГАЗель. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы. Ростовская область Системы противовоздушной обороны успешно предотвратили воздушную атаку на севере Ростовской области. Как заявил губернатор Юрий Слюсарь, в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах были уничтожены беспилотники. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

