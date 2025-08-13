Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Волгограде: что известно

В Волгограде началась эвакуация жителей многоэтажки из-за упавших обломков БПЛА
В результате атаки дронов никто не пострадал
Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. К месту инцидента были направлены экстренные службы, спасательные бригады и сотрудники городских ведомств. Эксперты проведут осмотр сооружения для выявления возможных повреждений крыши и инженерных систем. Все, что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

Украинские дроны атаковали Волгоградскую область ночью 13 августа. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Всех жителей оперативно эвакуировали из дома. Сейчас на месте работают саперы и экстренные службы города. 

Реакция властей

Сразу после начала атаки дронов воздушное пространство над регионом было закрыто. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров дал распоряжение мэру Волгограда Евгению Рычкову организовать подвоз автобусов и подготовить пункты временного размещения (ПВР) для жильцов пострадавшего дома.

Есть ли пострадавшие

В результате атаки дронов никто не пострадал, однако для безопасности граждан их перевезут в ПВР. Специалисты начнут обследование поврежденного здания в ближайшее время.

