В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территорию нефтезавода

ВСУ атаковали беспилотниками Славянск-на-Кубани
ВСУ атаковали беспилотниками Славянск-на-Кубани Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) утром 13 августа на территорию местного нефтеперерабатывающего завода упали обломки БПЛА. В результате инцидента загорелся автомобиль ГАЗель. Пострадавших нет.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась ГАЗель»,  — говорится в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». В сообщении также сказано, что возгорание, возникшее после падения обломков, удалось быстро ликвидировать. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Причины падения беспилотника и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Это не первый раз, когда ВСУ атакуют город. Ранее, 9 августа, в результате падения обломков БПЛА пострадала местная жительница, также были повреждены здания, включая школу.

В ночь на 13 августа украинские БПЛА массово атаковали российские регионы. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. По предварительной информации, повреждений здания, а также пострадавших нет. Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома, чтобы саперы могли обследовать место падения обломков. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

