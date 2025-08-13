Экс-премьер Украины объяснил, как сменить режим Зеленского в стране

Азаров: РФ и США должны обеспечить переходный период при смене режима на Украине
Азаров заявил, что только при согласии России и США возможно вернуть демократический режим на Украину
Россия и США могут сыграть ключевую роль в организации переходного периода при смене режима на Украине, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, только при согласии Москвы и Вашингтона возможен сценарий демократических преобразований в стране.

«Как же сменить этот режим? А вот для этого необходимо согласие двух важнейших сторон, какими являются Россия и США. Именно они могут обеспечить смену режима, переходной период, в течение которого будет формироваться обстановка для свободных выборов, восстановление демократических прав и свобод, возврат Конституции Украины, восстановление оппозиционных партий, средств массовой информации, ликвидация тайных тюрем, карательного режима", — заявил Азаров в интервью ТАСС. Он отметил, что только в случае соблюдения всех этих условий, возможна демократия на Украине. 

Экс-премьер также отметил недостаток конструктивной позиции со стороны европейских лидеров. По его словам, Европа не проявляет заинтересованности в мирном урегулировании украинского конфликта и не готова дать четкие ответы на вопросы о поддерживаемом ими режиме в Киеве, уровне коррупции, терроре, убийствах и преследованиях оппозиции и СМИ. Азаров выразил мнение, что при отсутствии реального интереса к миру со стороны Евросоюза перспективы урегулирования будут зависеть от позиции администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы и уточнил, что повестка переговоров будет посвящена поиску долгосрочных решений для украинского кризиса. Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что мир на Украине возможен только при смене режима Зеленского.

