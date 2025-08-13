Долгосрочный мир на Украине невозможен без смены действующего политического режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, антироссийская политика властей в Киеве стала основной причиной конфликта.
«На мой взгляд, самая главная причина конфликта — это государственный переворот и наличие на Украине антироссийского режима, который нацелен на конфликт. То есть если мы не устраним этот режим, то не будет долгосрочного мира. Поэтому вопрос территории — это вопрос уже второй», — подчеркнул Азаров в интервью ТАСС.
Экс-премьер также отметил, что проведение честных выборов на Украине в нынешних условиях невозможно. По его мнению, даже при формальном проведении голосования система власти лишь воспроизведет себя в новом виде, продолжая прежнюю политику. Азаров считает, что без изменений в руководстве страны шансы на мир остаются минимальными.
Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, полномочия Владимира Зеленского истекли после 20 мая прошлого года. Российская сторона ранее обращала внимание на юридическую неопределенность статуса украинских властей, что, по ее мнению, затрудняет возможность мирных переговоров. В июне 2024 года президент России Владимир Путин озвучил условия для завершения украинского конфликта. Это прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ от вступления в НАТО и закрепление нейтрального статуса Украины.
В пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры двух стран впервые сначала СВО встретятся лично. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Подробнее — в материале URA.RU.
