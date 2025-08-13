Экс-глава челябинской правительственной корпорации Атаманченко судится с бывшим работодателем

Крупнейшая строительная корпорация, подконтрольная правительству Челябинской области ЮУ КЖСИ обратилась в арбитраж с иском к своему бывшему директору Владимиру Атаманченко. В иске фирма просит взыскать убытки с экс-главы, который сейчас проходит по делу о растрате. Речь идет об оплате аренды квартиры, в которой жил Атаманченко во время работы в корпорации.
«АО „ЮУ КЖСИ“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Атаманченко Владимиру Александровичу о взыскании убытков», — говорится в документах, опубликованных на сайте суда. Следующее заседание по иску состоится 9 сентября.
К дате очередного заседания эксперты должны подготовить результаты экспертизы. Суд должен знать рыночную стоимость права пользования (на условиях аренды в виде ежемесячной арендной платы) в отношении жилого помещения общей площадью 167,3 кв. метра, состоящего из четырех комнат по улице Братьев Кашириных, 34.
Выступать в роли ответчика Атаманченко приходится, будучи под следствием. В апреле его перевели под запрет определенных действий по делу о растрате денежных средств, принадлежащих ЮУ КЖСИ. О каком периоде, в который произошло преступление, следствие пока не говорит.
Это уже вторая уголовка для управленца. Впервые его задержали в сентябре 2023 года по делу о превышении полномочий. Следствие полагало, что он взял у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, обещая вернуть все с процентами через год. Но закрыл долг уже после задержания. Как результат — ему назначили штраф в 40 тысяч рублей и прекратили уголовное дело.
