Эстония высылает российского посла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МИД Эстонии заявили, что российский посол якобы был вовлечен в подрыв конституционного строя страны
В МИД Эстонии заявили, что российский посол якобы был вовлечен в подрыв конституционного строя страны Фото:

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства России персоной нон грата и потребовало его выезда из страны. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Эстонии.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в сообщении. 

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский дипломат якобы был активно вовлечен в подрыв конституционного строя и правовой системы страны, а также способствовал расколу общества и совершению преступлений против государства, включая нарушения санкций. По его словам, один гражданин Эстонии уже осужден за эти действия. Цахкна подчеркнул, что вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонии недопустимо, а высылка дипломата демонстрирует решимость страны противостоять подобным попыткам.

МИД Эстонии уточнил, что временный поверенный в делах российского посольства был вызван для вручения дипломатической ноты с требованием о выдворении первого секретаря. Эстония также проинформирует о случившемся своих партнеров и союзников. Высылка дипломата осуществляется на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее, 26 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для выражения официального протеста из-за якобы нарушения российским пограничным судном морской границы Эстонии. Инцидент, произошедший 26 июля в акватории Финского залива у острова Вайндлоо, якобы нарушил международное право.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства России персоной нон грата и потребовало его выезда из страны. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Эстонии. «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в сообщении.  Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский дипломат якобы был активно вовлечен в подрыв конституционного строя и правовой системы страны, а также способствовал расколу общества и совершению преступлений против государства, включая нарушения санкций. По его словам, один гражданин Эстонии уже осужден за эти действия. Цахкна подчеркнул, что вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонии недопустимо, а высылка дипломата демонстрирует решимость страны противостоять подобным попыткам. МИД Эстонии уточнил, что временный поверенный в делах российского посольства был вызван для вручения дипломатической ноты с требованием о выдворении первого секретаря. Эстония также проинформирует о случившемся своих партнеров и союзников. Высылка дипломата осуществляется на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ранее, 26 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для выражения официального протеста из-за якобы нарушения российским пограничным судном морской границы Эстонии. Инцидент, произошедший 26 июля в акватории Финского залива у острова Вайндлоо, якобы нарушил международное право.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...