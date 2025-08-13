Эстония высылает российского посла

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства России персоной нон грата и потребовало его выезда из страны. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Эстонии.
«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский дипломат якобы был активно вовлечен в подрыв конституционного строя и правовой системы страны, а также способствовал расколу общества и совершению преступлений против государства, включая нарушения санкций. По его словам, один гражданин Эстонии уже осужден за эти действия. Цахкна подчеркнул, что вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонии недопустимо, а высылка дипломата демонстрирует решимость страны противостоять подобным попыткам.
МИД Эстонии уточнил, что временный поверенный в делах российского посольства был вызван для вручения дипломатической ноты с требованием о выдворении первого секретаря. Эстония также проинформирует о случившемся своих партнеров и союзников. Высылка дипломата осуществляется на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее, 26 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для выражения официального протеста из-за якобы нарушения российским пограничным судном морской границы Эстонии. Инцидент, произошедший 26 июля в акватории Финского залива у острова Вайндлоо, якобы нарушил международное право.
