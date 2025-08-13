Лавров присоединится к переговорам Путина и Трампа

Лавров поедет с Путиным на Аляску
Лавров поедет с Путиным на Аляску Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров присоединится к переговорному процессу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на саммите, который состоится 15 августа на Аляске. Информацию о предстоящем участии главы российского внешнеполитического ведомства подтвердил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу», — заявил Фадеев на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о составе российской делегации. Трансляцию вели представители дипведомтсва.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на территории Аляски. Встреча запланирована на 15 августа.

Позже стало известно что Лавров переговорил с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы предстоящего саммита.

