Появились новые пострадавшие после отравления паленой чачей в Сочи

В Сочи от отравления чачей пострадали 15 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От отравления метанолом погибли 13 человек
От отравления метанолом погибли 13 человек Фото:
новость из сюжета
Туристы в Сочи умерли от паленой чачи

Количество пострадавших от отравления чачей в Сочи достигло 15 человек, среди которых есть как местные жители, так и туристы из других регионов России. О новых случаях отравления сообщил Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом», — написал Рахматуллин в своем telegram-канале. Среди новых пострадавших — трое туристов из Уфы. 60-летнего мужчину угостила чачей попутчица в поезде. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второго, 30-летнего мужчину, перевели из реанимации в отделение токсикологии, его состояние оценивается как стабильное. Женщина из той же группы скончалась, несмотря на усилия врачей.

От отравления метанолом, содержащимся в поддельной чаче и вине, погибли 13 человек. Среди погибших — семья из Подмосковья, жители Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Донецка и Уфы. Случаи отравления зафиксированы не только в Сочи, но и в других курортных районах Краснодарского края. Власти оперативно закрыли рынок в Сириусе, где продавалась домашняя алкогольная продукция. Однако, вне официальных торговых площадок все еще работает множество нелегальных точек с «домашней» чачей и вином. Полиция регулярно изымает партии паленого алкоголя — так, недавно в Кабардинке было обнаружено и изъято 285 литров суррогата, который производила и продавала 26-летняя женщина без документов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество пострадавших от отравления чачей в Сочи достигло 15 человек, среди которых есть как местные жители, так и туристы из других регионов России. О новых случаях отравления сообщил Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. «Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом», — написал Рахматуллин в своем telegram-канале. Среди новых пострадавших — трое туристов из Уфы. 60-летнего мужчину угостила чачей попутчица в поезде. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второго, 30-летнего мужчину, перевели из реанимации в отделение токсикологии, его состояние оценивается как стабильное. Женщина из той же группы скончалась, несмотря на усилия врачей. От отравления метанолом, содержащимся в поддельной чаче и вине, погибли 13 человек. Среди погибших — семья из Подмосковья, жители Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Донецка и Уфы. Случаи отравления зафиксированы не только в Сочи, но и в других курортных районах Краснодарского края. Власти оперативно закрыли рынок в Сириусе, где продавалась домашняя алкогольная продукция. Однако, вне официальных торговых площадок все еще работает множество нелегальных точек с «домашней» чачей и вином. Полиция регулярно изымает партии паленого алкоголя — так, недавно в Кабардинке было обнаружено и изъято 285 литров суррогата, который производила и продавала 26-летняя женщина без документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...