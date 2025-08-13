Появились новые пострадавшие после отравления паленой чачей в Сочи

Количество пострадавших от отравления чачей в Сочи достигло 15 человек, среди которых есть как местные жители, так и туристы из других регионов России. О новых случаях отравления сообщил Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
«Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом», — написал Рахматуллин в своем telegram-канале. Среди новых пострадавших — трое туристов из Уфы. 60-летнего мужчину угостила чачей попутчица в поезде. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второго, 30-летнего мужчину, перевели из реанимации в отделение токсикологии, его состояние оценивается как стабильное. Женщина из той же группы скончалась, несмотря на усилия врачей.
От отравления метанолом, содержащимся в поддельной чаче и вине, погибли 13 человек. Среди погибших — семья из Подмосковья, жители Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Донецка и Уфы. Случаи отравления зафиксированы не только в Сочи, но и в других курортных районах Краснодарского края. Власти оперативно закрыли рынок в Сириусе, где продавалась домашняя алкогольная продукция. Однако, вне официальных торговых площадок все еще работает множество нелегальных точек с «домашней» чачей и вином. Полиция регулярно изымает партии паленого алкоголя — так, недавно в Кабардинке было обнаружено и изъято 285 литров суррогата, который производила и продавала 26-летняя женщина без документов.
