Через две недели в Челябинске заработают 1500 парковок для электросамокатов

В Челябинске определены 1500 мест для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ). С 1 сентября пользователи будут обязаны начинать и завершать поездку только на этих точках, сообщила пресс-служба мэрии.
С осени оставлять самокаты в местах, кроме парковки, будет запрещено. Их начнут вывозить на спецстоянку. Подрядчика, ответственного за эвакуацию СИМ, выберут в ближайшее время. Со следующего года операторов, размещающих свои самокаты вне согласованных зон, начнут штрафовать. Инициатором меры выступил глава Челябинска Алексей Лошкин.
В Челябинске также введены запреты и ограничения на движение самокатов. Эти данные внесены на интерактивную карту. В списке, преимущественно, парки, скверы и бульвары. Операторы отчитались, что внедрили территориальные ограничения в свои приложения. Также протестирована новая система мониторинга за передвижением самокатов, которая фиксирует нарушения
Операторы готовы работать по правилам, озвученным мэрией, говорит Лошкин. «Все компании уже приступили к выполнению поставленных задач. Контроль мы не ослабим, а только усилим, чтобы сервис арендных самокатов был комфортным и безопасным для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул Лошкин.
В Челябинске очередной сезон электросамокатов в мае начался с травмирования пешеходов. От наезда самокатчиков в разные дни и при разных обстоятельствах пострадали дети и пожилой мужчина. После очередного случая, когда травмы получил пожилой мужчина, в середине мая Следственный комитет региона опечатал все электросамокаты. Они были отключены и вывезены с улиц города.
Спустя почти десять дней кикшеринговым компаниям разрешили вернуться на улицы Челябинска. В СКР заявили, что внесли к мэрии представление с требованием заключить договор с прокатчиками самокатов для соблюдения норм безопасности.
