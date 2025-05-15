После наезда 12-летнего школьника, управлявшего арендованным электросамокатом Whoosh на пенсионера, в Челябинске развернулась масштабная проверка сервисов кикшеринга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, изъял более 1,5 тысячи самокатов и временно остановил работу операторов, обнаружив системные нарушения безопасности. Самое главное о блокировке сервисов кикшеринга — в материале URA.RU.
Трагический инцидент — начало истории...
В Челябинске на улице Калинина, 24 12 мая произошло ДТП, ставшее отправной точкой. 12-летний школьник, управлявший арендованным электросамокатом Whoosh, сбил 65-летнего пенсионера.
Судя по фото с места происшествия, удар был настолько сильным, что на асфальте остались заметные следы крови. Пострадавший с множественными травмами был экстренно госпитализирован. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, а также представители подразделения по делам несовершеннолетних.
Уголовное дело
Следственный комитет Челябинской области отреагировал на инцидент. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Личный контроль Бастрыкина
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично взял дело под контроль. В своем поручении он особо подчеркнул необходимость тщательной проверки всех операторов кикшеринга в регионе.
Особое внимание следствия привлек факт, что по местным правилам аренда самокатов разрешена только с 16 лет, однако система идентификации оператора позволила несовершеннолетнему взять транспортное средство.
Массовая блокировка самокатов: все опечатано
Жители Челябинска 15 мая начали массово сообщать о блокировке самокатов. Как выяснилось, СК опечатали парк нескольких операторов. Представители Whoosh подтвердили URA.RU приостановку работы сервиса в городе, сославшись на «технические причины». Аналогичные проблемы возникли у «Яндекс» и «Юрент». Сервисы аренды стали недоступны.
Масштабные изъятия
Источник URA.RU сообщил, что СК изъял более сотни самокатов у одного из операторов. Возможной причиной изъятия самокатов может быть возбужденное накануне уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Официальная позиция СКР
Следственный комитет Челябинской области подтвердил, что массовая блокировка электросамокатов связана с уголовным делом против операторов кикшеринга. По данным следствия, с начала 2024 года из-за нарушений правил эксплуатации произошло более 130 ДТП с пострадавшими.
На данный момент изъято свыше 1,5 тысячи самокатов, назначены экспертизы их технического состояния. Также запрошены документы из мэрии и компаний, включая лицензии и договоры на размещение самокатов в городе. Проводятся допросы.
Мэрия Челябинска поддержала блокировку самокатов
Администрация города заявила о полной поддержке действий следствия, подчеркнув неоднократные попытки урегулировать ситуацию с операторами кикшеринга. Еще 6 мая мэрия направила компаниям соглашение, предусматривающее изменения в правилах использования: ограничение скорости до 20 км/ч, запрет езды в нетрезвом виде и по пешеходным зонам, полный запрет на использование самокатов детьми до 14 лет и обязательную парковку на спецстоянках. Однако, как отметили в пресс-службе мэрии, ни один оператор так и не подписал документ, хотя он разрабатывался совместно.
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