Две новые камеры фиксации нарушений ПДД заработали в Челябинске: где они находятся

В Челябинске на Копейском шоссе ввели в эксплуатацию два новых комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Введены в эксплуатацию два комплекса, расположенных на улице Копейское шоссе у домов №63 и №84. Камеры установлены на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Камеры начнут фиксировать нарушения с 14 августа. Штраф за выезд на полосу для общественного транспорта составляет 1500 рублей, напомнили в Госавтоинспекции.
В Челябинске в прошлом году оборудовали восемь участков камерами для фиксации подобных нарушений. Они установлены в Центральном и Ленинском районах. Но при этом в прошлом году отменили выделенные полосы и отключили камеры на Комсомольском проспекте от улицы Чайковского до Свердловского проспекта. Комсомольский проспект является дублером проспекта Победы, где на два года закрыли движение от Косарева до Краснознаменной для строительства метротрама.
