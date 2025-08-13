Врачи ХМАО развенчали миф о рисках возрастных родов

Беременность после 35 лет может проходить без осложнений при соблюдении медицинских рекомендаций. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
«В медицине применяется понятие „поздний репродуктивный возраст“ — для женщин это после 35 лет. При ранней постановке на учет и выполнении всех рекомендаций врача беременность и роды могут пройти благоприятно вне зависимости от возраста», — пояснил он.
По данным Сургутского центра охраны материнства, в Югре в 2025 году родила 53-летняя женщина, однако такие случаи редки. Чаще всего матери в регионе — от 25 до 34 лет, при этом оптимальным врачи считают возраст 20–30 лет. Рост числа поздних родов в ХМАО не фиксируется.
Специалисты уточняют, что здоровье новорожденного зависит не только от возраста, но и от состояния организма матери, в том числе наличия хронических заболеваний. Они могут повлиять на течение беременности и развитие плода. Аномалии развития на генетическом уровне могут передаваться по наследству и не связаны напрямую с возрастом женщины, добавили в депздраве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на свет появился мальчик, который удивил бывалых врачей. Вес ребенка почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра.
