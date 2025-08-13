Врачи ХМАО развенчали миф о рисках возрастных родов

Возрастные женщины в ХМАО не торопятся рожать
Возрастные женщины в ХМАО рожают здоровых детей
Возрастные женщины в ХМАО рожают здоровых детей Фото:

Беременность после 35 лет может проходить без осложнений при соблюдении медицинских рекомендаций. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

«В медицине применяется понятие „поздний репродуктивный возраст“ — для женщин это после 35 лет. При ранней постановке на учет и выполнении всех рекомендаций врача беременность и роды могут пройти благоприятно вне зависимости от возраста», — пояснил он.

По данным Сургутского центра охраны материнства, в Югре в 2025 году родила 53-летняя женщина, однако такие случаи редки. Чаще всего матери в регионе — от 25 до 34 лет, при этом оптимальным врачи считают возраст 20–30 лет. Рост числа поздних родов в ХМАО не фиксируется.

Специалисты уточняют, что здоровье новорожденного зависит не только от возраста, но и от состояния организма матери, в том числе наличия хронических заболеваний. Они могут повлиять на течение беременности и развитие плода. Аномалии развития на генетическом уровне могут передаваться по наследству и не связаны напрямую с возрастом женщины, добавили в депздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на свет появился мальчик, который удивил бывалых врачей. Вес ребенка почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра.

