Айти-эксперт раскрыл, почему меры РКН коснулись именно голосовой связи в мессенджерах

Меры Роскомнадзора по защите россиян от звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) связаны с тем, что платформы саботировали правила, обходя для функции вызова абонента традиционные сети операторов. Об этом сообщил URA.RU председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин.
«Главная причина [принятых РКН мер] — контроль трафика. Голосовые звонки в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах идут через интернет (VoIP) и обходят традиционные сети операторов. И, что важно, они не просто „не хотят“, они активно саботируют правила, при этом легко сотрудничают с западными спецслужбами. Это должно стать для нас серьезным сигналом», — заявил Шурыгин в разговоре с корреспондентом URA.RU, отметив, что преступность в этих мессенджерах, не желающих вести диалог, не случайность, а следствие отсутствия контроля.
По мнению эксперта, для еще более эффективной защиты россиян необходимо не только вводить частичные ограничения, но и создавать собственные защищенные каналы связи. Они должны обеспечивать цифровой суверенитет страны и не зависеть от иностранных компаний.
Ранее Роскомнадзор принял меры по защите от звонков мошенников в Telegram и WhatsApp — ведомство частично ограничило звонки в мессенджерах. Как считает член комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антон Немкин, в WhatsApp доля атакованных мошенниками россиян выросла в 3,5 раза с прошлого года. В Минцифры пояснили, что мессенджеры смогут функционировать в России полностью сразу после того, как начнут соблюдать законодательство.
