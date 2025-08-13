Комитет Госдумы по ИТ поддержал меры РКН в отношении WhatsApp* и Telegram

Введение Роскомнадзором частичных ограничений на голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России — своевременная и правильная мера. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, уточнив, что поддерживает решение РКН.
«К сожалению, у нас продолжают обманывать наших граждан, но хуже всего то, что злоумышленники используют наших людей „в темную“. Вы видели, как из пенсионеров пытались сделать живые бомбы? Вы видели, как некоторые подростки поджигают какие-то машины, отделение полиции? И все это, конечно, очень тревожно и плохо заканчивается для людей, введенных в заблуждение. Так что, считаю меру своевременной и правильной», — заявил Боярский. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Парламентарий подчеркнул, что в России нужно победить само явление мошенничества, а не какие-либо конкретные платформы. По его словам, мера по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp принята, так как мошенникам, которые нередко являются профессиональными психологами-аферистами, проще ввести людей в заблуждение именно с помощью звонков в этих сервисах. «Вогнать людей в гипнотический транс сообщениями гораздо сложнее», — отметил Боярский.
Ранее в Роскомнадзоре ввели частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Там сообщили, что решение было принято для противодействия мошенничеству. Меру поддержали и в Минцифры, отметив, что мессенджеры смогут функционировать в России полностью сразу после того, как начнут соблюдать законодательство.
В Telegram при этом заявили, что мессенджер борется с использованием своей платформы злоумышленниками, а пользователи сами способны определять, от кого они могут получать звонки. Там уточнили, что каждый день удаляются миллионы вредоносных сообщений благодаря работе модераторов.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
