Политолог: громкие заявления о победе Путина вредят переговорам с Трампом

Политолог Зудин: громкие заявления о победе Путина вредят переговорам с Трампом
Переговоры без ультиматумов — действительно успех Путина и российской дипломатии, признает политолог Алексей Зудин
Громкие заявления о том, что сам факт предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа уже является победой российского лидера Владимира Путина, делают те, кто хочет сорвать мирный процесс или сделать встречу менее продуктивной. Таким мнением поделился в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

Встреча действительно является победой российской дипломатии и лично Путина, отметил политолог. После ультиматумов и угроз с американской стороны она пройдет без каких-либо условий, а Европа и Украина на нее не приглашены, как ни старались.

«Но говорят о встрече как о победе российского президента громко перед началом переговоров те, кто пытается поставить Трампа в неловкое положение, сорвать переговоры или уменьшить их значение. Они хотят выставить американскую сторону и президента США слабыми. Неслучайно об этом буквально в такой форме заявлял Владимир Зеленский», — подчеркнул Зудин.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Об этом стало известно после очередного визита в Москву спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа 6 августа. По данным американских СМИ, саммит пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.

