13 августа 2025

Выяснилась незавидная судьба Лени Голубкова из рекламы МММ

Леня Голубков из рекламы МММ выживает на 12 тысяч рублей в месяц
Роль в рекламе МММ не принесла актеру Владимиру Пермякову большой пенсии
Актер Владимир Пермяков, прославившийся ролью Лени Голубкова в рекламе МММ, в 72 года живет на пенсию в 12 тысяч рублей и продолжает работать, чтобы свести концы с концами. По его словам, несмотря на то, что эта роль стала ключевой в его карьере и принесла ему всероссийскую известность, в последние годы он вынужден зарабатывать случайными подработками. Об этом артист рассказал в интервью.

«У меня есть доплаты к пенсии, но меня их лишают, когда свечусь на телевизоре. Потому что я ж, получается, работаю. Поэтому в основном действительно приходится жить на эти деньги. Это мало, поэтому я подрабатываю: снимаюсь на передачах, в шоу. Конечно, там платят копейки — 5–10 тысяч рублей, но и это уже хоть что-то», — пояснил актер aif.ru.

Пермяков отметил, что после распада МММ его актерская карьера пошла на спад — ему доставались только эпизодические роли. Сейчас он принимает участие в театральных постановках и корпоративных мероприятиях, где гонорары не превышают тысячи рублей за спектакль. Недавно артист снялся в рекламе, снова сыграв Голубкова, однако подчеркнул, что теперь его герой стал более «умным и деловым».

Артист также заявил, что не чувствует обиды из-за того, что его ассоциируют исключительно с образом Лени Голубкова. По словам Пермякова, этот персонаж стал народным благодаря своей правдивости и узнаваемости.

Ранее продюсеры отмечали, что гонорары участников телевизионных ток-шоу зависят от их популярности и востребованности, и в некоторых случаях могут достигать сотен тысяч рублей. Однако для большинства приглашенных суммы значительно ниже.

