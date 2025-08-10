Сотни тысяч рублей: продюсер раскрыл гонорар звезд за участие в скандальных ток-шоу

Гонорары звездных героев за участие в различных телевизионных ток-шоу зависят от разных факторов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Павел Рудченко. Он озвучил суммы, которые продюсеры готовы платить участникам.
«Все зависит от того, главные ли это герои передачи, делают ли они рейтинги и какие, разбирается ли эта тема, муссируется ли в СМИ и так далее. Если все составляющие складываются, героям могут платить довольно внушительные гонорары, которые достигают несколько сотен тысяч рублей», — пояснил эксперт.
Обычно в ток-шоу приглашаются друзья героев, эксперты и другие гости. В таких случаях если гонорар и платится, то сумма составляет около 20-40 тысяч рублей, говорит Рудченко. Долгоиграющие истории с одними главными героями очень любит Андрей Малахов и Дмитрий Борисов.
Зрители до сих пор помнят передачи с участием Прохора Шаляпина и Гогена Солнцева, личную жизнь которых обсуждали несколько месяцев. Позже Шаляпин признавался, что одно время поход на такие шоу действительно был его способом заработка. Его подруга Анна Калашникова заявляла, что певец получил тогда миллион рублей, а она за такой «позор» — всего 50 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.