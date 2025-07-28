«Люблю Россию»: Трамп раскрыл, что будет после конца дедлайна по миру на Украине

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что относится к России с уважением и даже «с любовью», однако готов прибегнуть к жестким мерам, если не удастся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Заявление прозвучало в ходе трансляции Белого дома.
«Мы собираемся ввести вторичные санкции, если мы не заключим соглашение. Я думаю, мы сможем заключить эту сделку», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что мирный процесс остается приоритетом для США.
Трамп заявил о необходимости достижения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение ближайших 10–12 дней. Ранее американский лидер выдвинул Москве ультиматум: если президент России Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, США введут 100-процентные вторичные тарифы для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне последних заявлений Трампа российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику — индекс акций снизился на 0,8%.
Сокращение сроков ультиматума может привести к росту напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также осложнить дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поиск решения конфликта представляет собой крайне сложный процесс, а позиции сторон существенно различаются.
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