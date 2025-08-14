Штурмовик с позывным Белый сошелся врукопашную с пятью боевиками ВСУ

Боец штурмовой роты «Нефрит» 37-й бригады войсковой группировки «Восток» с позывным Белый сообщил, что в районе Январского Днепропетровской области столкнулся с украинскими военными, сидевшими в засаде. Во время рукопашного боя трое бойцов противника были уничтожены, а еще одного российский военный перебросил через спину.
«Смотрю, в кустах лежат трое. Отдыхают, что ли. Нет. В засаде сидели. Ну вот я троих ликвидировал. С двумя как бы мы мирно разошлись. Но перед этим рукопашный бой с одним из них был. Таким образом, положил [уничтожил] троих, потом еще одного завалил [на спину], нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно», — рассказал военный для ТАСС.
Он отметил, что по итогу договорился с украинскими бойцами разойтись мирно. По его словам, ВСУ были разделены на две группы. После того, как первые трое бойцов были нейтрализованы, оставшиеся двое попытались напасть на россиянина со спины. «Я спортом занимался, это мне и помогло. Просто бросил четвертого через себя», — добавил Белый.
Минобороны РФ 5 августа сообщило об освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Операцию провели силы армейской группировки «Восток».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.