Крупнейшие компании начали запрещать сотрудникам общаться в мессенджерах

Ведущие российские компании начали массово запрещать сотрудникам использовать мессенджеры для рабочих вопросов, переходя на защищенные корпоративные платформы. Об этом сообщают СМИ.
«Крупные российские компании начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах... Контакты с клиентами и обсуждение всех рабочих вопросов переводится на защищенные корпоративные платформы — в последнее время подобные решения уже приняли Х5 Group, сервис доставки еды Hatimaki, банки...», — передают «Известия» со ссылкой на источники.
Такие меры принимаются на фоне роста киберугроз — по данным экспертов, каждая пятая российская компания уже сталкивалась с хакерскими атаками. Опасность использования иностранных мессенджеров подтвердил и Роскомнадзор, который 13 августа частично ограничил доступ к голосовым сервисам Telegram и WhatsApp (последний принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta).
