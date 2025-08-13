В Госдуме назвали пособниками преступников владельцев Telegram и WhatsApp*

Владельцы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) игнорируют российское законодательство и тем самым фактически становятся пособниками преступников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников», — написал Боярский в своем telegram-канале. Особое внимание депутат уделил проблеме телефонных мошенников, которые используют голосовые звонки через Telegram и WhatsApp для совершения преступлений против граждан России.
Ранее Роскомнадзор сообщил о мерах по частичному ограничению звонков в этих мессенджерах. Такие шаги направлены на борьбу с преступностью, в частности с «украинскими армиями колл-центров», которые активно используют иностранные сервисы для мошеннических операций. В своем заявлении Боярский подчеркнул, что в России уже реализованы различные меры по борьбе с мошенничеством: внедрены антифрод-системы в банкоматах, введена уголовная ответственность за дропперство, а также изменена система получения кода от портала «Госуслуги». Парламентарий выразил мнение, что если голосовые звонки в мессенджерах остаются основным инструментом мошенников, то ограничительные меры, принимаемые Роскомнадзором, являются оправданными и своевременными.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
