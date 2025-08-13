В Госдуме назвали пособниками преступников владельцев Telegram и WhatsApp*

Депутат Боярский: владельцы Telegram и WhatsApp* стали пособниками преступников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Особое внимание депутат уделил проблеме телефонных мошенников
Особое внимание депутат уделил проблеме телефонных мошенников Фото:
новость из сюжета
Россиян защитили от мошенников в Telegram и WhatsApp*

Владельцы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) игнорируют российское законодательство и тем самым фактически становятся пособниками преступников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников», — написал Боярский в своем telegram-канале. Особое внимание депутат уделил проблеме телефонных мошенников, которые используют голосовые звонки через Telegram и WhatsApp для совершения преступлений против граждан России.

Ранее Роскомнадзор сообщил о мерах по частичному ограничению звонков в этих мессенджерах. Такие шаги направлены на борьбу с преступностью, в частности с «украинскими армиями колл-центров», которые активно используют иностранные сервисы для мошеннических операций. В своем заявлении Боярский подчеркнул, что в России уже реализованы различные меры по борьбе с мошенничеством: внедрены антифрод-системы в банкоматах, введена уголовная ответственность за дропперство, а также изменена система получения кода от портала «Госуслуги». Парламентарий выразил мнение, что если голосовые звонки в мессенджерах остаются основным инструментом мошенников, то ограничительные меры, принимаемые Роскомнадзором, являются оправданными и своевременными.

*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) игнорируют российское законодательство и тем самым фактически становятся пособниками преступников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников», — написал Боярский в своем telegram-канале. Особое внимание депутат уделил проблеме телефонных мошенников, которые используют голосовые звонки через Telegram и WhatsApp для совершения преступлений против граждан России. Ранее Роскомнадзор сообщил о мерах по частичному ограничению звонков в этих мессенджерах. Такие шаги направлены на борьбу с преступностью, в частности с «украинскими армиями колл-центров», которые активно используют иностранные сервисы для мошеннических операций. В своем заявлении Боярский подчеркнул, что в России уже реализованы различные меры по борьбе с мошенничеством: внедрены антифрод-системы в банкоматах, введена уголовная ответственность за дропперство, а также изменена система получения кода от портала «Госуслуги». Парламентарий выразил мнение, что если голосовые звонки в мессенджерах остаются основным инструментом мошенников, то ограничительные меры, принимаемые Роскомнадзором, являются оправданными и своевременными. *WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...