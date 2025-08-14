Мошенники начали готовиться к школе: какие схемы используются для давления на детей и родителей

В преддверии 1 сентября мошенники могут позвонить учащимся или их родителями, представившись завучем или председателем родительского комитета. После чего злоумышленники отправляют ссылки на сайты, замаскированные под образовательные порталы, убеждая перейти на них. Об этом рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско.
«Человеку могут позвонить от имени „завуча“ или „председателя родительского комитета“, попросить пройти по ссылке, на деле являющейся вредоносной, и на сайте оставить свои персональные данные (банковские или данные от аккаунтов)», — сказал Вураско. Его слова приводит ТАСС. Также мошенники могут попросить учеников или их родителей сообщить код из СМС.
Он также рассказал о схеме, связанной с фальшивыми интернет-магазинами, которые обещают значительные скидки на товары для школы. Пользователи, оформившие заказы на школьную форму, канцелярию или другие аксессуары, подвергаются риску финансовых потерь.
Ранее стало известно, что мошенники звонят россиянам от имени маркетплейсов и курьерских служб, сообщая о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Во время разговора жертве предлагают подтвердить личность через код из SMS или перейти по ссылке, ссылаясь на требования служб безопасности. На деле эти данные используются для доступа к личному кабинету пользователя или проведения операций с банковскими счетами.
