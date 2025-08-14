Sky News анонсировал встречу Зеленского и Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 августа в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Сегодня утром на Даунинг-стрит Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского», — передает Sky News. Визит Зеленского в столицу Великобритании не был анонсирован заранее. Главной темой переговоров между Стармером и Зеленским станет подготовка к российско-американским переговорам, которые намечены на 15 августа на Аляске. На саммите встретятся президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. В преддверии переговоров Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, за которые на Украине продолжаются боевые действия уже более трех лет. Американский президент выразил надежду на возможность «некоторого обмена».
Накануне, 13 августа, состоялась видеоконференция с участием Трампа, Зеленского, а также руководителей Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции. В обсуждении также приняли участие генеральный секретарь НАТО, председатели Еврокомиссии и Евросовета. Инициатором онлайн-встречи по украинскому вопросу выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.
