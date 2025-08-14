Суд оставил под арестом продюсера Baza Лукьянову

Мосгорсуд оставил под арестом продюсера telegram-канала Baza, Татьяну Лукьянову, обвиняемую по делу о даче взятки должностным лицам. Суд признал арест законным, несмотря на доводы защиты о неконкретизированности обвинения и отсутствии доказательств причастности Лукьяновой.
Как передает корреспондент РБК из зала суда, во время заседания адвокат Егор Филин настаивал на том, что обвинение против Лукьяновой не содержит конкретных фактов, а основания для ареста являются абстрактными. Защита предлагала заменить заключение под стражу на домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство.
Татьяна Лукьянова и главный редактор Baza Глеб Трифонов были задержаны 22 июля 2025 года. Им предъявлено обвинение в даче взятки группой лиц или в крупном размере. По этой статье максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы. Оба обвиняемых свою вину отрицают.
