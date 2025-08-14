Суд оставил под арестом продюсера Baza Лукьянову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Защита предлагала заменить заключение под стражу на домашний арест
Защита предлагала заменить заключение под стражу на домашний арест Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Мосгорсуд оставил под арестом продюсера telegram-канала Baza, Татьяну Лукьянову, обвиняемую по делу о даче взятки должностным лицам. Суд признал арест законным, несмотря на доводы защиты о неконкретизированности обвинения и отсутствии доказательств причастности Лукьяновой.

Как передает корреспондент РБК из зала суда, во время заседания адвокат Егор Филин настаивал на том, что обвинение против Лукьяновой не содержит конкретных фактов, а основания для ареста являются абстрактными. Защита предлагала заменить заключение под стражу на домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство.

Татьяна Лукьянова и главный редактор Baza Глеб Трифонов были задержаны 22 июля 2025 года. Им предъявлено обвинение в даче взятки группой лиц или в крупном размере. По этой статье максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы. Оба обвиняемых свою вину отрицают.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосгорсуд оставил под арестом продюсера telegram-канала Baza, Татьяну Лукьянову, обвиняемую по делу о даче взятки должностным лицам. Суд признал арест законным, несмотря на доводы защиты о неконкретизированности обвинения и отсутствии доказательств причастности Лукьяновой. Как передает корреспондент РБК из зала суда, во время заседания адвокат Егор Филин настаивал на том, что обвинение против Лукьяновой не содержит конкретных фактов, а основания для ареста являются абстрактными. Защита предлагала заменить заключение под стражу на домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство. Татьяна Лукьянова и главный редактор Baza Глеб Трифонов были задержаны 22 июля 2025 года. Им предъявлено обвинение в даче взятки группой лиц или в крупном размере. По этой статье максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы. Оба обвиняемых свою вину отрицают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...