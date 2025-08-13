Стоимость путевок в пермские санатории обогнала цены на туры в Египет и Турцию

Стоимость бюджетных путевок в начале сентября в популярные пермские санатории начинается от 110-204 тысяч рублей на двоих на 10 дней. За эту же стоимость можно отдохнуть на зарубежных курортах. Корреспондент URA.RU сравнил цены на отдых в бархатный сезон в Пермском крае, других городах России и за границей.
Пермские санатории
Судя по данным сайтов пермских санаториев, путевок на начало сентября осталось не так много. Отдых на двоих с лечением и трехразовым заказным питанием в санатории «Красный Яр» выйдет от 110 тысяч рублей на 10 дней. Это одна из самых бюджетных путевок.
На курорте «Демидково» стоимость двухместного номера в сентябре начинается от 120 тысяч рублей. Лечение также включено. Но здесь уже предлагают питание по системе «Шведский стол».
В «Усть-Качке» цены немного выше — от 124-126 тысяч рублей за двоих на десть дней. За эту цены предлагают номера в корпусах «Кама» или «Уральский». «Шведский стол» и лечение включены.
В санатории «Ключи» бюджетных номеров на сентябрь не осталось. По данным сайта курорта, дешевле всего бронировать экодом. Проживание на двоих с лечением и питанием на десть дней обойдется в 204 тысячи рублей.
Санатории Росси
Цены на отдых в санаториях Сочи в начале сентября начинаются от 134,5 тысячи рублей. В стоимость путевки включены не только трехразовое питание, проживание и лечение на десять дней, но и перелет прямым рейсом из Перми со страховкой на двоих. Для сравнения, в гостинице на Черноморском побережье в бархатный сезон без питания пермяки могут отдохнуть от 66,9 тысячи рублей, а с питанием — от 97,8 тысячи рублей. Цены указаны также на двоих взрослых.
На курортах Минеральных вод цены начинаются от 113,1 тысячи рублей на двоих на 10 дней. За эту стоимость можно съездить из Перми в санаторий Домбая, но без питания. На сайте турагентства «А-Тур» сказано, что на начало сентября путевок в Минводы с прямым перелетом из Перми нет. Лететь придется через Москву, но все авиабилеты уже включены в стоимость тура.
Если рассмотреть полный пансион с трехразовым питанием, самый дешевый вариант нашелся в Кисловодске. Путевка на двоих на десять дней обойдется в 164,3 тысячи рублей. Билеты Пермь — Москва — Минеральные воды и обратно также включены в стоимость.
Отдых за рубежом
По данным сайта «Турвизор», стоимость путевок в Турцию из Перми с вылетом в первых числах сентября на десять дней начинается от 152 тысяч рублей. Кроме прямого перелета включены трансфер из аэропорта в отель и обратно, питание «Шведский стол», проживание в двухместном номере и страховка. Стоимость путевок в Египет по системе «Все включено» начинается от 131,7 тысячи рублей на двоих.
Ранее URA.RU рассказало, что туристы стали реже отдыхать в санаториях Пермского края. Здравницы стали снижать цены на путевки и услуги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!