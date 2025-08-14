Ушедший из РФ автогигант подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Южнокорейская компания Hyundai, ранее объявившая об уходе с российского рынка, подала шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения, опубликованные в Роспатенте.
«Товарные знаки регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг», — следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Их приводит ТАСС.
В указанные категории входят беспилотные и электрические транспортные средства, а также их комплектующие и запасные части. Помимо этого, к ним относятся услуги в сфере навигации и телекоммуникаций, сервисы потоковой передачи контента для метавселенных и услуги по передаче данных. Кроме того, данные классы охватывают различные финансовые услуги, включая долгосрочную аренду автомобилей.
Hyundai объявила о своем уходе с российского рынка весной 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на территории Украины. До этого момента компания являлась владельцем автомобильного завода в Санкт-Петербурге, где осуществлялась сборка моделей Solaris и Creta, а также автомобилей марки Kia (дочка Hyundai Motor) — Rio и Rio X-Line. В настоящее время данный производственный комплекс перешел в собственность фирмы AGR, которая организовала выпуск автомобилей под маркой Solaris. Несмотря на то что эти машины официально считаются российскими, их производство по-прежнему осуществляется с использованием бывших мощностей Hyundai.
Ранее Hyundai уже регистрировала в России три новых товарных знака — Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50. Кроме того, в южнокорейских СМИ упоминалось, что компания рассматривает возвращение на российский рынок, так как у нее есть опцион на обратный выкуп активов до конца 2025 года. Однако в Hyundai слухи опровергли в феврале 2025 года. Возможное возвращение связано с истечением срока опциона, но требуется одобрение российской правительственной комиссии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.