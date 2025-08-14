Готовность №1: Анкоридж в ожидании встречи Путина и Трампа. Фотогалерея

Аляска в преддверии встречи президентов РФ Путина и США Трампа
В Анкоридже готовятся к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа
В Анкоридже готовятся к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В преддверии встречи лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченной на 15 августа в штате Аляска, в Анкоридже уже ощущаются перемены в повседневной жизни города. Как сообщили представители Русского культурного центра на Аляске, местные власти приняли решение о закрытии трех туристических маршрутов из-за повышенной опасности столкновения с медведями, что существенно осложнило пешие и велосипедные прогулки, информирует РИА Новости.

В центральной части города, которая пользуется популярностью у туристов благодаря обилию сувенирных магазинов, пока отсутствует продукция, посвященная предстоящему саммиту. «Мы могли бы получить значительную прибыль от продажи таких товаров. Однако информация о встрече появилась лишь в пятницу, и предприниматели не успели подготовиться», — рассказала ТАСС владелица одного из крупнейших магазинов города Эмма. Как отмечает местный русско-американский предприниматель, жители Аляски больше сосредоточены на бытовых вопросах, нежели на международной политике: «Людей больше волнует, сколько рыбы поднимается в реку, ведь для многих это основной источник продовольствия на зиму». Как выглядит город перед встречей Путина и Трампа — в фотогалерее URA.RU. 

