Молитвы за переговоры и предложение Трампа Путину: что происходит за день до встречи лидеров

Анкоридж готовится к саммиту
В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске, город Анкоридж уже ощутил изменения в повседневной жизни. По данным Русского культурного центра на Аляске, власти города закрыли три туристические тропы из-за угрозы встреч с медведями, что делает пешие и велосипедные прогулки опасными, сообщают РИА Новости.
В центре города, известном среди туристов сувенирными магазинами, пока не продаются товары, посвященные саммиту. «Мы могли бы заработать хорошие деньги на этом. Но о встрече было объявлено только в пятницу, поэтому никто не успел подготовиться», — отметила владелица крупного магазина Эмма в беседе с ТАСС. Местные жители Аляски, по словам русско-американского бизнесмена из Анкориджа, больше заняты повседневными делами, чем конфликтом на Украине: «Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму».
Молитвы за успешные переговоры
В религиозных кругах подготовка к саммиту также заметна. На Валааме и в Аляске в эти дни проводятся особые молебны преподобному Герману Аляскинскому о мире и успехе России на переговорах, пишет РИА Новости. «Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме — это такая духовная связь, незримый, духовный мост», — рассказал епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Православие сохраняется на Аляске с XIX века: миссионеры с Валаама основали Русскую духовную миссию на острове Кадьяк, а сегодня мощи святого Германа хранятся в храме Воскресения Христова на том же острове.
Заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, заявил, что будет добиваться прекращения огня на Украине в качестве «жеста доброй воли» со стороны России. CNN отмечает, что Трамп не использовал термин «безоговорочное», но подчеркнул важность проявления доброй воли. Кроме того, он поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности при участии США. «Однако бывший чиновник администрации Трампа предостерег от слишком глубокого прочтения заявления европейцев, объяснив, что президент часто предпочитает держать союзников на своей стороне, но, когда он пойдет на встречу, может произойти всё что угодно», — добавляет телеканал.
Тем не менее за два дня до встречи с российским лидером Трамп поставил ультиматум. По его словам, если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США. "Будут очень серьезные последствия. Да", — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня в украинском конфликте.
Американский президент Дональд Трамп во время видеоконференции с главой Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств заверил, что не станет поднимать вопрос украинских территорий в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует NBC News со ссылкой на собственные источники.
Как сообщает издание, Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами, состоявшемся в среду, подчеркнул, что не планирует обсуждать возможные территориальные изменения на предстоящей встрече с Путиным на Аляске.
Политическая реакция
Политическая сцена США также активно реагирует на саммит. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов РФ, заявил, что не поедет на встречу: «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — заявил Грэм пулу журналистов Белого дома. Между тем, издание Economist пишет, что в рамках саммита президенты могут обсудить нормализацию дипломатических отношений, снятие санкций и сотрудничество в Арктике, в том числе в энергетической сфере.
Мнения экспертов и СМИ
Китайские аналитики полагают, что встреча на Аляске будет сосредоточена на снижении двусторонней напряженности, а не на решении украинского конфликта. Такое мнение выразил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
«Вопросы, выносимые на обсуждение на саммите, сложны и многогранны, поэтому не могут быть решены в ходе одной встречи. Путин вряд ли пойдет на компромиссы», — заявил профессор Ли Хайдун в интервью Global Times.
В целом, саммит воспринимается как шаг к стабилизации отношений между Москвой и Вашингтоном. Эксперты отмечают, что важной темой могут стать арктические проекты и деловое сотрудничество: «Арктическое сотрудничество уже обсуждалось Россией и США в феврале, когда российские чиновники стремились привлечь американский бизнес», — пишет Economist.
При этом британская газета Telegraph утверждает, что Трамп намерен предложить Путину совместную добычу редкоземельных металлов на Аляске. «Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным металлам», — пишет издание. Также, согласно данным издания, президент США планирует выступить с инициативой по снятию части санкционных ограничений, введенных Вашингтоном в отношении российского авиационного сектора.
*Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов в России
