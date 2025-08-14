Глава РФПИ Дмитриев примет участие во встрече Путина и Трампа

Кирилл Дмитриев примет участие в саммите на Аляске
Кирилл Дмитриев примет участие в саммите на Аляске Фото:
Встреча Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил свое участие в предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

«Спецпредставитель России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске», — пишет Reuters. Ранее Кремль и Белый дом официально объявили о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на территории штата Аляска.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в городе Анкоридж. По данным телеканала CNN, встреча лидеров состоится на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».

