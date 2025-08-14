Глава РФПИ Дмитриев примет участие во встрече Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил свое участие в предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.
«Спецпредставитель России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске», — пишет Reuters. Ранее Кремль и Белый дом официально объявили о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на территории штата Аляска.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в городе Анкоридж. По данным телеканала CNN, встреча лидеров состоится на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.