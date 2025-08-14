Москалькова жестко отреагировала на атаку ВСУ по мирным жителям Белгорода

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила атаку беспилотников ВСУ на Белгород, назвав ее циничной на фоне подготовки к переговорам между РФ и США. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
«Последовательно демонстрируем готовность к деэскалации, в то время как киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права», — отметила Москалькова.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские дроны атаковали здание регионального правительства, причинив повреждения. В результате нападения пострадали три гражданских лица.
Встреча президентов России и США запланирована на 15 августа на Аляске. Договоренность была достигнута после визита спецпредставителя Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа. У президента США высокие ожидания от предстоящего саммита, он намерен добиться прекращения огня на Украине. Путин в свою очередь провел телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который стал продолжением серии контактов в преддверии саммита России и США и свидетельствует об открытости президента перед партнерами и союзниками РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белгородской области предпринимают беспрецедентные меры из-за атак беспилотников. Государственные учреждения переводят на дистанционную работу, принимаются меры по обеспечению безопасности.
