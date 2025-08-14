В Белгородской области предпринимают беспрецедентные меры из-за атак беспилотников

В Белгороде на фоне атак беспилотников закрываются госучреждения
В Белгороде приняли решение о переводе государственных учреждений на дистанционную работу на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу», — написал Гладков в своем telegram-канале после внеочередного заседания оперативного штаба. Руководителям дежурных групп и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо, рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Частным предприятиям, а также федеральным учреждениям рекомендовано максимально перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Это касается не только офисов, но и других организаций, где возможно удаленное выполнение обязанностей. Учреждениям общественного питания запрещено обслуживать гостей на открытых площадках. Все уличные мероприятия, включая концерты, ярмарки и спортивные события, отменены с четверга по воскресенье включительно.

Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы. Также приостановлена работа парков, скверов, пляжей и других мест массового скопления людей на ближайшие двое суток. Движение автобусов регулируется в зависимости от поступающей информации об угрозе атак БПЛА. В случае опасности водители обязаны остановить транспорт и высадить пассажиров в безопасном месте. Оповещение будет осуществляться через диспетчерские службы и мессенджеры.

